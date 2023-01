Viaceré európske krajiny bojujú s novým podvariantom omikronu: Toto hovoria experti o ďalšej vlne!

LONDÝN/NEW YORK - Nový podvariant omikronu sa už rozšíril po celých Spojených štátoch. Postupne sa dostáva aj do Európy. V súčasnej dobe s ním začínajú bojovať obyvatelia Veľkej Británie. Pri novších variantoch pôvodného koronavírusu sa stále objavuje otázka, či bude voči nim účinná vakcína. Navyše je tu obdobie, kedy stúpa aj počet bežných ochorení. USA informuje, že nový variant stojí za takmer polovicou ochorení v krajine. Ako to vyzerá v Európe?

archívne video

Podvariant omikronu pod označením XBB.1.5 je dominantný vo viacerých častiach USA. V súčasnej dobe sa už "Kraken" rozširuje aj na britských ostrovoch. Expertov zaujíma pri tomto variante hlavne to, či sú proti nemu účinné vakcíny a aký priebeh ochorenia vyvoláva u človeka. Ako informuje britský Daily Mail, XBB.1.5 je zmutovaná verzia omikronu XBB, ktorého kmeň bol prvýkrát spozorovaný v Indii (august 2022). XBB vznikol spojením variant BA.2.10.1 a BA.2.75, čo v niektorých častiach sveta spôsobilo až štvornásobný nárast nových prípadov.

"Kraken" okrem toho vytvoril nové mutácie, ktoré sú odolné aj voči vakcínam. Nezaberá na ne ani predošlé prekonanie choroby. Typickým príkladom je zmutovaný podvariant S486P, ktorý sa navyše lepšie viaže na bunky. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) informovalo, že XBB.1.5 stojí za 41 percentami všetkých prípadov v krajine. Pred týždňom to bolo 22 percent. Sanger Institute, centrum pre sledovanie situácie okolo covidu v USA, zistilo, že do 17. decembra boli 4 percentá zo všetkých covidových pacientov nakazených týmto novým podvariantom.

Zasiahnuté USA

Profesor a virológ Lawrence Young z Warwick University vyjadril svoje obavy, že nový kmeň podvariantu omikronu môže ešte viac zhoršiť situáciu v oblasti zdravotníctva. "Variant XBB.1.5 je vysoko infekčný a má za následok zvýšený počet hospitalizácií v New Yorku, najmä medzi staršími ľuďmi. Znížená imunita, zdržiavanie sa v interiéri pre chladné počasie a postupné uvoľňovanie covidových opatrení, prispieva k nárastu nových prípadov v USA," vysvetlil. Počet hospitalizácií s koronavírusom vyskočil v USA za mesiac december o 40 percent. Medzi pacientmi prevládajú seniori nad 70 rokov. Experti však upokojujú, že nejde o ťažké prípady.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Nevieme, ako sa tento variant bude správať v Spojenom kráľovstve, v populácii, ktorá bola predtým vystavená iným variantom omikronu a kde mnoho ľudí nad 50 rokov podstúpilo preočkovanie. Napriek tomu si myslím, že je to budíček, aby sme si nenahovárali, že boj s covidom sme už vyhrali," dodal profesor Young s tým, že treba pokračovať v dôkladnom monitorovaní všetkých variantov a podporovať očkovanie proti koronavírusu.

Len niekoľko týždňov?

Profesor Paul Hunter, epidemiológ pôsobiaci na University of East Anglia, nevidí situáciu až tak kriticky. Väčšina nových variantov sa podľa neho prestane šíriť do niekoľkých týždňov. "Na druhej strane je prudký nárast prípadov XBB.1.5 veľmi znepokojujúci. Všetko svedčí o tom, že tu máme ďalšiu vlnu," povedal. V Európe bol XBB.1.5 zaznamenaný vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Španielsku, Írsku aj v ďalších častiach sveta ako v Austrálii a Singapure.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Doktorka Barbara Mahonová, riaditeľka divízie koronavírusov a iných respiračných vírusov z CDC, pre CBS povedala, že najhoršie to vyzerá na severovýchode krajiny. Počet hospitalizácii však stúpa v celej krajine.

Chrípková sezóna

Simon Clarke, mikrobiológ z University of Reading, je názoru, že schopnosť XBB.1.5 obísť imunitu bola pozorovaná iba v laboratóriu. "Z tohto dôvodu je ťažké predpovedať, ako sa to prejaví medzi ľuďmi. Počet prípadov v USA síce stúpa, ale nie za to zodpovedný nový podvariant," vysvetlil. Okrem toho dodal, že v nabližšej dobe sa ukáže, ako sa situácia vyvinie. "Vlna výskytu chrípky býva obvykle najvyššia začiatkom roka v prvých dvoch mesiacoch. Uvidíme, ako sa situácia vyvnie," dodal na záver.