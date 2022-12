Čína hlási prvé dve úmrtia na KORONAVÍRUS od rozsiahleho uvoľnenia opatrení

Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia týkajúce sa hromadného testovania a karantény – po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Oficiálne hlásené počty infikovaných následne rýchlo klesli v porovnaní s rekordnými úrovňami z minulého mesiaca. V situácii, keď už testovanie nie je vo veľkej časti krajiny povinné, však čínsky Národný zdravotnícky výbor priznal, že jeho čísla nezodpovedajú reálnemu rozšíreniu ochorenia. Údaje z nemocníc a krematórií naznačujú, že skutočné počty nakazených a obetí nie sú v oficiálnych dátach zachytené.

S blížiacimi sa sviatkami lunárneho Nového roka preto narastajú obavy z novej vlny infekcií v chudobných vidieckych oblastiach. Ohrozenými skupinami sú milióny nezaočkovaných starších Číňanov. Napriek nepriaznivej situácii úrady pokračujú v uplatňovaní masívnych zmiernení protipandemických pravidiel. Mesto Čchung-čching na juhozápade Číny s približne 32 miliónmi obyvateľov patrí napríklad k jedným z prvých čínskych územných oblastí, kde smú do práce chodiť aj ľudia, ktorí vykazujú zjavné príznaky covidu.

Odporúčajú domácu izoláciu

Tamojšie médiá v pondelok s odvolaním sa na lokálne úrady uviedli, že zamestnanci s "miernymi symptómami" môžu "pracovať ako za bežných okolností". Nedeľný oznam miestnych úradov navyše na obyvateľov nalieha, aby sa zbytočne netestovali, a aby ani od ľudí nežiadali negatívny výsledok testu. Výnimky predstavujú viaceré zariadenia vrátane domovov pre seniorov, škôl či väzníc. AFP uvádza, že lokálne samosprávy v Číne vo všeobecnosti ľuďom odporúčajú skôr domácu izoláciu než karanténu v štátnych zariadeniach, ako to bývalo bežné v nedávnej minulosti.

Jeden z najvýznamnejších čínskych epidemiológov varoval, že Čína čelí "prvej z troch vĺn" covidu, ktoré sa očakávajú počas zimy. Súčasný nárast prípadov potrvá zrejme do polovice januára a zasiahne najmä mestá. Veľký pohyb ľudí počas sviatkov lunárneho Nového roka následne pravdepodobne rozpúta v polovici februára druhú vlnu covidu. Od konca februára do polovice marca by potom mohla prísť tretia vlna, a to vtedy, keď sa do práce vrátia ľudia, ktorí sa nakazili počas sviatkov.