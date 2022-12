Kailiovú zapletenú do KATAR GATE odvolali z funkcie podpredsedníčky EP: Stále sa cíti byť nevinná

archívne video

Za Kailiovej odvolanie hlasovalo 625 poslancov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali hlasovania. To naplnilo právnu požiadavku získať dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov a väčšinu europoslancov. Hlasovanie v súlade s článkom 21 rokovacieho poriadku EP nadväzuje na vyšetrovanie niekoľkých poslancov a zamestnancov EP pre podozrenie z korupcie. O hlasovaní jednomyseľne rozhodla Konferencia predsedov EP, ktorú tvorí predsedníčka a vedúci predstavitelia politických skupín.

Opätovne prediskutujú vízové vzťahy s viacerými krajinami

Korupčný škandál tiež viedol k tomu, že v utorok poobede sa v EP uskutoční rozprava o všeobecnej potrebe transparentnosti a zodpovednosti v európskych inštitúciách. Hlasovanie je naplánované na štvrtok. Na základe vyšetrovaní belgických úradov europoslanci v pondelok hlasovaním rozhodli o vrátení správy zrušení vízovej povinnosti pre Katar, Kuvajt, Omán a Ekvádor do Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Výbor opätovne prediskutuje vízové vzťahy s uvedenými krajinami, namiesto očakávaného začatia rokovaní o tejto agende.

Proces nesmie byť ovplyvnený korupciou

Nemecký europoslanec Erik Marquardt a spravodajca EP pre túto oblasť vyhlásil, že tento proces nesmie byť ovplyvnený korupciou. "Musíme zabezpečiť, aby každý pokus o útok na našu demokraciu mal následky. Zatiaľ nebudeme pokračovať v liberalizácii vízového režimu pre Katar. Musíme prehodnotiť pravidlá v Európskom parlamente a spôsob ich implementácie. Pre tých, ktorí podplácali, a pre tých, ktorí boli podplatení, musia byť prijaté prísne dôsledky," uviedol Marquardt.

Právnik europoslankyne tvrdí, že je nevinná

Právnik podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Evy Kailiovej obvinenej z korupcie v utorok uviedol, že jeho klientka je nevinná. Belgicko obvinilo štyri osoby vrátane Kailiovej v rámci vyšetrovania súvisiaceho s údajnými pokusmi Kataru ovplyvňovať rozhodnutia v europarlamente. Dvaja obvinení boli po vypočutí prepustení. "Jej postoj je taký, že je nevinná. S úplatkami Kataru nemá nič," uviedol právnik Michalis Dimitrakopoulos pre grécku súkromnú televíziu Open TV.

Našli sa peniaze aj u Kailiovej?

Belgická prokuratúra uviedla, že v dome jedného z obvinených sa počas razie našlo 600 000 eur, ďalších 150 000 eur bolo v byte jedného z europoslancov a ďalšie tisíce eur boli v kufroch v hotelovej izbe. Na otázku, či sa v dome Kailiovej našli nejaké peniaze, Dimitrakopoulos odpovedal: "Nepotvrdzujem, no ani to nevyvraciam. Je to tajné. Netuším, či boli nejaké peniaze nájdené alebo koľko ich bolo."

Nateraz ostáva vo väzbe

Evu Kailiovú (44), jednu z podpredsedníčok EP zadržala polícia v piatok v Bruseli. Následne bola zbavená povinností a právomoci podpredsedníčky EP. Lídri parlamentných skupín majú v utorok hlasovať o jej oficiálnom odvolaní z funkcií v EP. Kailiová ostáva vo väzbe a v stredu sa rozhodne, či v nej zotrvá spolu s ďalšími obvinenými alebo ich prepustia a budú stíhať na slobode, píše AFP.