Litva predĺži núdzový stav na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom do marca 2023

RIGA - Litovský parlament zahlasoval v utorok za opätovné predĺženie núdzového stavu v regiónoch hraničiacich s Ruskom a Bieloruskom. Platiť bude do 17. marca budúceho roku. Informovala o tom agentúra DPA.

Opatrenia vyplývajúce z núdzového stavu sa týkajú pohraničných oblastí, ako aj ďalších hraničných kontrolných stanovíšť, akými sú napríklad letiská či vlakové stanice. Zodpovedné orgány majú na základe nich právomoci zastavovať a kontrolovať vozidlá a ľudí v pohraničnej oblasti. Posilnená bude tiež ochrana strategických objektov a infraštruktúry. "Navrhujeme predĺžiť tento (núdzový) stav, keďže sa nič nezmenilo, nič sa nezlepšilo, len sa to zhoršilo," povedala poslancom litovská premiérka Ingrida Šimonyté. Poukázala na to, že do Bieloruska prišli ďalší ruskí vojaci.

Litva susedí s ruskou exklávou Kaliningrad ležiacou pri Baltskom mori, ako aj s Bieloruskom, ktoré je kľúčovým spojencom Moskvy. Litva považuje prebiehajúcu ruskú ofenzívu na Ukrajine za priamu hrozbu pre vlastnú bezpečnosť.

Núdzový stav na hraniciach s Ruskom bol predĺžený už dvakrát

Litva zaviedla núdzový stav bezprostredne po začiatku ruskej invázie. Dosiaľ bol predĺžený už dva razy. Po tom, čo najprv platil v celej krajine, bol v septembri v rámci druhého predlžovania obmedzený na pohraničné regióny a kontrolné stanovištia. Núdzový stav zaviedla Litva na hraniciach s Bieloruskom už v novembri 2021. Toto rozhodnutie súviselo s tisíckami migrantov, ktorí sa pokúšali prekročiť vonkajšie hranice EÚ z Bieloruska.