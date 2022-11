Desivá predpoveď Baby Vangy: V roku 2023 nás čakajú slnečné cunami, jadrový výbuch a ženy už nebudú viac rodiť

LONDÝN – Táto slepá veštkyňa patrí medzi najpodivnejších ľudí na svete. Jasnovidcov, je veľa, avšak bola to práve Baba Vanga, ktorá predpovedala smrť Diany, rozpad Sovietskeho zväzu či dokonca nástup prvého afroameričana do prezidentského kresla. Aj z tohto dôvodu majú jej slová o budúcnosti veľkú váhu pre milióny ľudí.

Predpoveď svetoznámej slepej jasnovidky baby Vangy pre rok 2023 neprináša bohužiaľ pozitívne správy. Bulharská mystička, ktorá krem iného predpovedala aj teroristický útok na USA z 11. septembra, vyslovila len nedávno päť šokujúcich predpovedí, ktoré by sa mali odohrať už v nasledujúcom roku.

Ako informuju Times Now News, "Nostradamus z Balkánu" dostala od boha dar, keď ako 12-ročná prišla o zrak počas silnej búrky za doteraz nevysvetliteľných okolností. Vlastným menom Vangelia Gushterová začala predpovedať budúcnosť obyčajným ľuďom. Keď sa začali jej vízie vypĺňať, navštevovalo ju stále viac ľudí. Podľa teoretikov sa predpovede Baby Vangy v 85 percentách vypĺňajú. Dnes už sice nežije, ale zanechala po sebe predpovede až do roku 5079. V tomto roku má prísť k úmrtiu posledných ľudí na svete.

Obrovské slnečné erupcie

V roku 2023 nastane podľa Baby Vangy slnečná búrka takých rozmerov, aké ľudstvo doteraz nezažilo. Sprievodným javom majú byť dokonca slnečné cunami. Erupcia vzniká ako reakcia slnečnej atmosféry na náhly, rýchly proces uvoľnenia energie, ktorá je pravdepodobne magnetického pôvodu. Širi sa do okolitého vesmíru, aj smerom k Zemi. Sila erupcie je prirovnávaná k výbuchu miliardám jadrových bômb.

Silnejšie búrky, ktoré predpovedala Baba Vanga, by mohli mať za následok poškodenie technológie a dokonca by mohli viesť k hromadným výpadkom prúdu a zlyhaniam komunikácie. Takéto udalosti sa často označujú ako "doby temna". Veštkyňa toto obdobie temna spája aj s príchodom mimozemšťanov. Ľudstvo by proti nim začalo bojovať a straty na našej strane by boli obrovské.

Výskum na ľuďoch

Ďalšia predpoveď sa týkala niektorej veľkej krajiny, ktorá by mala vykonávať výskum biologických zbraní. V dôsledku nich môžu prísť o život milióny ľudí. Účinnosť zbraní by sa mala podľa veštkyne testovať práve na civilistoch. Konvencia Organizácie Spojených národov o biologických zbraniach takéto experimenty zakazuje, no napriek tomu sa už teraz niektoré krajiny obávajú, že na svete podobný výskum existuje.

Zmena obežnej dráhy Zeme

Pre nasledujúci rok sa dotkla jedna z predpovedí aj planéty Zem. Baba Vanga pre rok 2023 predpovedala, že nejakým spôsobom má nastať zmena obežnej dráhy Zeme. Keby sa to vyplnilo, aj tá najmenšia zmena pohybu by priniesla zmenu klímy. Pre ľudstvo to môže mať katastrofické následky. Ak by sa Zem priblížila k Slnku, čelili by sme zvýšenej radiácii a masívnemu zvýšeniu teploty. Na druhej strane, ak sa planéta vzdiali, svet by sa mohol ponoriť do doby ľadovej a slnečné žiarenie by dopadalo na zemský povrch len niekoľko hodín za deň.

Jadrový výbuch

To, čoho sa obáva celý svet, predpovedala bulharská veštkyňa pre nasledujúci rok. Situácia na Ukrajine je viac ako napätá, boje stále pokračujú a na koniec vojny to nevyzerá ani zďaleka. Kremeľ okrem toho vyhlasuje, že v prípade potreby je Rusko schopné použiť aj svoj jadrový arzenál. Treba si uvedomiť, že táto predpoved prišla ešte dávno predtým, ako sa na Ukrajine rozpútali nepokoje.

Nový druh človeka

Vo svojej poslednej predpovedi na rok 2023 Baba Vanga údajne tvrdila, že prirodzené pôrody by mohli byť zakázané a ľudia by vznikali už len zo skúmaviek v laboratóriách. Ľustvo by začalo rozhodovať o tom, kto sa má kedy narodiť. Rodičia by si dokonca mohli prispôsobiť svoje budúce dieťa v otázke vzhľadu.

Pre ďalšie roky vyzerajú predpovede Baby Vangy ešte desivejšie. V roku 2025 by mal byť európsky kontinent z väčšej časti neobývaný. Tri roky na to ľudstvo objaví nový zdroj energie a prvý človek vystúpi na Venuši. Všetci ľudia by mali podľa predpovede opustiť Zem v roku 3797 a v roku 4599 dosiahneme nesmrteľnosť.