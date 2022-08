Vnučka Baby Vangy tvrdí, že po nej zdedila vzácny dar: Moji kamaráti nad tým priam žasnú!

LONDÝN - Baba Vanga bola bulharskou, no nepochybne i celosvetovou kontroverziou. K uctievanej slepej veštkyni údajne zavítal aj sovietsky vodca Leonid Brežnev. Jej potomkovia najnovšie tvrdia, že zdedili jej schopnosť predpovedať budúcnosť, hoci sú voči svojej nadprirodzenej schopnosti skeptickí.

Iba málokto nepozná Babu Vangu - svetoznámu jasnovidku z Bulharska, ktorá predpovedala viaceré svetové udalosti. V roku 1942 sa vydala za bulharského vojaka Dimitara Gušterova a spoločne sa presťahovali do Petriču. Práve tam sa stala známou vďaka svojej schopnosti predpovedať budúcnosť. Dimitar zomrel v roku 1962 na následky alkoholizmu.

Hudobníčka Danijela Vraničová sa považuje za vnučku Baby Vangy, hoci jej otec bol synovcom veštkyne. "Ocko bol ten, kto vyvracal všetko, čo babička hovorila a neveril, aj keď to tušil. Určite o nej nehovoríme ako o prorokyni," povedala s tým, že ona sama má silnú intuíciu. "Až takú, že moji kamaráti často žasnú nad tým, aká je výrazná. V mojej práci to pre mňa znamená veľa, pretože vždy viem, či bude niečo správne alebo nie," prezradila.

Sestra Baby Vangy Lyubka mala tri deti - Krasimira, Annu a Dimitu, zatiaľ čo samotná Vanga mala adoptovanú dcéru Venetu. Tá napísala, že Baba bola prísna, ale starostlivá a milujúca matka. Jasnovidka, ktorej celé meno bolo Vangeliya Pandeva Gušterová, sa narodila v roku 1911 na území dnešného Macedónska a jej výchova je zahalená rúškom tajomstva. Ešte ako dieťa pomaly oslepla, údajne v dôsledku zranení, ktoré utrpela pri tornáde. Hovorí sa, že predpovedala smrť svojho brata Vasiľa, ktorého vraj v roku 1944 zabili nacisti.

Mnohých ľudí presvedčila o svojej schopnosti predvídať budúcnosť a niektorí dokonca tvrdia, že predvídala aj udalosti z 11. septembra 2001. V tejto súvislosti sa zmienila o "oceľových vtákoch" útočiacich na Američanov, pričom vtáky mali byť unesené lietadlo, ktoré vletelo do Dvojičiek a zavraždilo tisíce ľudí. Nie každý je však presvedčený o vešteckých schopnostiach Vangy. Napríklad denník The New York Times v roku 1995 napísal článok o tom, že miestni ľudia jej neveria. "Len sa na teba pozrie, spýta sa ťa, čo sa deje a potom opakuje frázy, ktoré si zapamätala. Veľa z toho, čo robí, je pre peniaze," znie pasáž z článku. Baba sa mýlila minimálne v tom, že sa v roku 2010 začne tretia svetová vojna.