Dohoda o obrannej spolupráci Česka s USA je takmer hotová, ešte sa doladia detaily

PRAHA - Dohoda medzi Českou republikou a Spojenými štátmi o spolupráci v oblasti obrany je už takmer hotová. Na podobe textu sa zhodli vyjednávacie tímy Česka a USA počas tretieho kola rokovaní, ktoré sa v Prahe uskutočnilo minulý týždeň. Vo štvrtok to oznámilo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Počas tretieho vyjednávacieho kola prerokovali podľa ministerstva zástupcovia ČR a USA celý návrh dohody, výsledkom čoho bola zhoda na pracovnej úrovni. "V nasledujúcich týždňoch sa doladí niekoľko zostávajúcich detailov a potom finálna jazyková a technická úprava textu," opísal ďalší postup český rezort obrany s tým, že rokovanie bude možné dokončiť do konca tohto roka.

Text dohody najprv schváli česká vláda, následne je podpíšu obe strany a potom o vyslovení súhlasu s jej ratifikáciou budú rozhodovať obe komory českého parlamentu. Nakoniec ju ratifikuje prezident. Tento schvaľovací proces by sa mal podľa ministerstva obrany uskutočniť v prvej polovici roku 2023. Zmluva umožní podľa rezortu intenzívnejšiu praktickú spoluprácu medzi českými a americkými ozbrojenými silami, a to napríklad v súvislosti so zaisťovaním obrany východného krídla NATO či posilňovaním vojenskej infraštruktúry.

"Uzatvorenie DCA tak vytvorí predpoklady na ďalšie prehĺbenie spolupráce medzi ČR a USA v oblasti obrany, čo je v kontexte ruskej agresie na Ukrajine dôležité ako pre bezpečnosť našej krajiny, tak aj pre efektivitu našej spolupráce so spojencami v rámci NATO," dodalo ministerstvo obrany. Dohodu DCA (Defence Cooperation Agreement) podpísalo so Spojenými štátmi už 24 členských štátov NATO. Česko je jediným v strednej a východnej Európe, ktorý bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci s USA zatiaľ nemá. Slovensko ju s USA podpísalo vo februári tohto roka.