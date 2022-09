Najbizarnejší obchod za posledné roky: Štát vydražil sexuálne pomôcky za niekoľko tisíc, bol len jeden záujemca!

archívne video

Informáciu o skutočne bizarnej dražbe priniesol portál iDnes.cz. V "balíku" erotických pomôcok sa nachádzali análne šperky či iné šokujúce predmety, o ktoré vraj prejavil záujem len jeden človek. Celá kolekcia stála 144 630 Kč, čo je asi 5900 eur.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Po spustení dražby prišlo len jediné prihodenie

Všetko sa to začalo v pondelok o 9:00, kedy finančná správa čakala na klasické "prihadzovanie" k cene. To síce nastalo, no prišlo len raz a od jediného záujemcu. Spomínaný človek ich aj získal a v kolekcii získal okrem análnych šperkov aj 99 análnych šperkov s ohonom a minimálne 200 remeňov. Súčasťou súpravy boli aj tzv. Venušine guličky, 77 púmp na penis ale aj 200 klystírov.

Finančná správa na začiatku tvrdila, že cena všetkých pomôcok je cez 433-tisíc korún, čo je asi 17 700 eur. "Súbor dražených hnuteľných vecí bol daňovým dlžníkom privezený z tretej zeme," povedala hovorkyňa Finančnej správy ČR Miroslava Bardonková. Na sociálnej sieti tiež uviedli aj to, že ide o úplne nové predmety.