Bielorusko modifikovalo svoje lietadlá: Môžu niesť jadrové zbrane

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok uviedol, že vojenské lietadlá jeho krajiny boli modifikované, aby mohli niesť jadrové zbrane. Varoval tiež, že Minsk by reagoval okamžite, ak by mu Západ spôsobil "problémy". Informoval o tom denník The Guardian a agentúra Reuters, ktoré sa odvolávajú na bieloruské štátne médiá.