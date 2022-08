Slovák prišiel o život pri tragickej nehode v Chorvátsku: Zábery, z ktorých mrazí! TAKTO sa to stalo

K nehode došlo na 51. kilometri diaľnice pri obci Novigrad na Dobri v Karlovackej župe v smere na chorvátske hlavné mesto Záhreb. Zrazili sa dovedna tri autá zo Slovenska, Srbska a Slovinska. O život prišiel 46-ročný Slovák, kým sedem ďalších osôb utrpelo zranenia. Tí sú podľa miestnych lekárov mimo ohrozenia života.

Na záberoch z bezpečnostnej kamery vidno, ako po diaľnici prechádzali autá, kamióny, aj autobusy. Následne vidieť biele auto so srbskými poznávacími značkami a za ním sa vo vysokej rýchlosti rútili dve autá - BMW so slovenskou značkou v ľavom rýchlom pruhu a súbežne s ním auto so slovinskými značkami v pravom pruhu. Podľa vyšetrovania za nehodu môže Slovinec, ktorý sa nesprávne zaradil do ľavého pruhu, zrejme, keď chcel obehnúť biele auto pred ním. Narazil do Slováka, ktorého odrazilo do zvodidiel a Slovinec následne narazil do auta so srbským evidenčným číslom.

Krátko po nehode sa na mieste začne tvoriť kolóna a vidieť, ako ľudia vystupujú z áut, aby účastníkom nehody pomohli. Kamery na mieste nešťastia zaznamenali, že jedno z vozidiel skončilo úplne zničené na zvodidlách na ľavej strane, a druhé o niekoľko metrov ďalej na zvodidlách na opačnej strane diaľnice.

Na štátneho príslušníka Slovinska podá súd v chorvátskom meste Karlovac trestné oznámenie za spôsobenie dopravnej nehody z nedbalosti s následkom smrti a veľkých materiálnych škôd, uvádza server. Nehodu mal Slovinec spôsobiť tak, že porušil dopravné predpisy pri prechádzaní z jedného pruhu diaľnice do druhého. Premávka bola na spomínanom úseku diaľnice v smere na Záhreb tri hodiny uzavretá a tvorili sa obrovské kolóny.