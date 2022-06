Maďarsko sužujú extrémne horúčavy a sucho: Začali obmedzovať používanie pitnej vody

JÁSZBERÉNY - Horúčavy a neznesiteľné teplo nesužujú len Slovensko. Náš južný sused sa v týchto dňoch snaží zabezpečiť, aby mali obyvatelia dostatok pitnej vody. Z tohto dôvodu sa zavádzajú v jednotlivých obciach šetriace opatrenia. Leto sa však len začalo, môže to byť ešte horšie.

Žatva jačmeňa pri Čerhove sa začala skôr, úroda je pre májové sucho menšia (archívne video)

Zastupiteľstvo obce Jászberény, ktorá sa nachádza len niekoľko kilometrov od metropoly Budapešť, v utorok schválilo na mimoriadnom zasadnutí jednotný plán obmedzenia vody Regionálnych vodární Tiszamenti Ltd. Uvádza to spravodajský portál Szoljon. Imre Kocza, hlavný inžinier zo spoločnosti TRV Zrt., na zasadnutí pripomenul, že už v roku 2016 bol problém so stabilitou vodnej základne, na ktorej sa v súčasnosti nachádza 37 studní. Prietok v studniach klesá, preto je potrebné prijať opatrenia na bezpečné zásobovanie.

Až do minulého roka neboli podľa Koczu žiadne problémy so zásobovaním. "V januári 2021 sme spolu s obcou zrekonštruovali dve studne. Podarilo sa nám z nich niečo odčerpať, ale očakávali sme väčší objem vody. V súčasnosti dodávajú naše studne 7 400 až 7 500 metrov kubických vody denne. V prepočte na obyvateľa to znamená, že obec momentálne potrebuje o 1200 metrov kubických vody viac," dodal.

Nie sú za tým len horúčavy

Za toto množstvo môže sucho, ale aj napúšťanie domácich bazénov. Starosta obce Jászberény Lóránt Budai je presvedčený o tom, že plán na obmedzenie vody pomôže nájsť riešenie pre túto situáciu. "V Jászberény ešte nebola situácia s vodou tak kritická, ako je to teraz. Chcel by som poďakovať všetkým obyvateľom, za pozitívny prístup so zavedením tohto opatrenia," vyjadril sa primátor.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Nariadenie zavretia kohútikov, ktoré zahŕňa aj zákaz každodenného polievania kvetín a poľnohospodárskych rastlín, ako aj zákaz polievania rastlín vo verejných parkoch, je jedným z najzákladnejších prostriedkov pre obmedzenie vody. Ďalej je zakázané umývať chodníky a cesty, prevádzkovať automatické zavlažovacie systémy, umývať vozidlá hadicami a napúšťať bazény.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Vodu je možné si objednať pre celú obec v čase od 6. do 22. hodiny, ak jej predpokladaná spotreba dosiahne svoju hranicu, alebo sa k nej nezadržateľne blíži. Na mestskom zastupiteľstve odznelo aj to, že v rámci tejto fázy firma TRV Zrt. najskôr upozorní verejnosť na to, ako sa dá využívať voda v obmedzenom režime.

Nedostatok vody v európskych krajinách

Nedostatok vody bol v utorok 28. júna aj vo vyššie položených uliciach budapeštianskej časti Solymár, k obmedzeniam však zatiaľ nedošlo. Informuje o tom iMeteo.sk. Zdroje vody začali už obmedzovať niektoré obce v Taliansku, túto možnosť pripúšťa už aj Francúzsko. Na to, aby sa podobný scenár nezopakoval u nás, stačí šetriť pitnou vodou z vodovodu. Nepoužívať ju tam, kde nám postačí aj voda zo studne (pri tých, ktorí studne majú) či zbytočne ňou v bytoch neplytvať.