Čaká nás hotové PEKLO: Na Slovensku budú najteplejšie dni roka! V TÝCHTO okresoch to bude najhoršie

BRATISLAVA - Čakajú nás najteplejšie dni roku. Meteorológovia upozorňujú na to, že ortuť teplomerov bude v najbližších dňoch stúpať až k hranici 40 stupňov Celzia. Z toho dôvodu boli vydané viaceré, najvyššie výstrahy pred horúčavami. Nie však všade sa môžu Slováci "tešíť" na tak vysoké teploty. V ktorých okresoch to teda bude najhoršie?

Tak tomu sa povie ozajstné peklo. V najbližších hodinách totiž na Slovensku udrú naozaj subtropické teploty. Meteorológovia preto nenechávajú nič na náhodu a pred naozaj extrémnymi teplotami vydali viaceré výstrahy.

Podľa SHMÚ budú nasledujúce dni mimoriadne horúce. Už v stredu krátko po 9. hodine dopoludnia dosahovala teplota v hlavnom meste a okolí takmer 27 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo v Kuchyni, a to takmer 28,5 stupňa Celzia. Cez deň vystúpi denná teplota na 32 až 37, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 30 stupňov Celzia. A ešte vyššie teploty budú vo štvrtok a piatok. Vtedy ortuť teplomerov vystúpi na 32 až 38 stupňov Celzia, v okolí Tatier a na Orave bude chladnejšie. Aj z toho dôvod vydali meteorológovia výstrahy pred horúčavami.

Vo štvrtok s výnimkou Žilinského kraja platia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami, a to od 14. do 17. hodiny popoludní, kedy sú slnečné lúče najintenzívnejšie. To "pravé" peklo príde vo štvrtok. Pre takmer celé Slovensko, s výnimkou Oravy, platia výstrahy druhého stupňa pred horúčavami. Pre juh Slovenska, konkrétne okresy Levice, Nové Zámky, Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota, ale aj pre krajný juhovýchod, a teda okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance platia od 14. do 17. hodiny popoludní výstrahy tretieho stupňa pred horúčavami. Obdobné výstrahy platia aj v piatok, s výnimkou, že pre severozápad a sever Slovenska vydali meteorológovia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami.

Ba čo viac, v pondelok bol prvýkrát tento rok zaznamenaný prvý supertropický deň, teda, že teplota vystúpila nad 35 stupňov Celzia. "Teplota vystúpila nad 35 °C v Mužli (35,8 °C) a v Kráľovej pri Senci (35,1 °C). Na rozdiel od včerajška sme už neboli najteplejším miestom v strednej Európe. Kolegovia v Nemecku namerali 36,6, v Slovinsku 36,1 a v Rakúsku 35,9 °C. Za zmienku tiež stojí teplotne výrazný studený front nad Nemeckom a Alpami, za ktorým je len niečo cez 20 °C. Toho sa však tak skoro nedočkáme a horúčavy budú pokračovať, dokonca sa stupňovať, no zajtra sa na západe prechodne prejaví nevýrazný vplyv studeného frontu," napísalo v pondelok SHMÚ na sociálnej sieti.

Pozor pred horúčavami na pracovisku

Extrémne zvýšené teploty na pracoviskách môžu viesť u pracovníkov k poklesu výkonnosti, zvýšenej únave i prehriatiu organizmu. Odborníci preto zamestnávateľom odporúčajú zabezpečiť dostatok tekutín, prestávky či úpravu pracovnej doby. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Dáša Račková.

"Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady," pripomenul Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR. Odborníci okrem toho odporúčajú konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. Vhodnými nápojmi sú stolové minerálne vody, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.

"Vhodný pracovný odev má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu," ozrejmili ďalej odborníci. V prípade potreby by zamestnávateľ mal podľa nich umožniť pracovníkom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. "Na vnútornom pracovisku, na ktorom je v dôsledku záťaže teplom z technologických dôvodov prekračovaná prípustná operatívna teplota a na iných pracoviskách za mimoriadne teplých dní, sa čas práce upraví tak, aby bol dodržaný najmä dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce," priblížil odbor preventívneho pracovného lekárstva.

Ochranné a preventívne opatrenia však zamestnávateľ podľa neho musí vykonávať aj vtedy, ak teploty ešte nedosahujú hodnoty oprávňujúce k stanoveniu režimu dlhodobo a krátkodobo únosného času práce, ale na pracovisku už prekračujú prípustnú operatívnu teplotu. Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, keď musí zamestnávateľ vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. "Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy," vysvetlil odbor preventívneho lekárstva.

Na pracovisku je podľa neho tiež potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, zamestnávatelia by mali zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. "Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva bežnou súčasťou mnohých pracovísk, najmä v novších budovách, je potrebné ju využívať primerane, a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol päť, maximálne sedem stupňov Celzia," dodali odborníci.