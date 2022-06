VIDEO nepochopiteľného správania policajtov: Zatknutý muž ochrnul počas jazdy v ich dodávke

Galéria fotiek (1) Zadržaný Richard Cox leží bezvládne v zadnej časti dodávky

Zdroj: Youtube/WFSB 3

NEW HAVEN - V USA sa opäť odohrala situácia, pri ktorej štátna polícia nepostupovala podľa bezpečnostných pravidiel. Muži zákona zatkli v meste New Haven muža čiernej pleti pre nelegálne držanie strelnej zbrane. Ten sa však na policajnú stanicu už nedostal, musel byť totiž prevezený do nemocnice, kde doteraz bojuje o život.