Von der Leyenová začala návštevu Talianska: Pápež ju prijme v piatok

Predsedníčka EK vo štvrtok navštívila Pápežskú akadémiu vied, kde sa zúčastnila na otvorení konferencie o udržateľnom rozvoji v oblasti ekológie, píše Vatican News. Tá sa koná v rámci iniciatívy EÚ Nový európsky Bauhaus. "Takisto to potvrdzuje, že naša iniciatíva už má v vplyv v oblasti hľadania riešení proti klimatickej zmene a zlepšovania kvality života ľudí," napísala von der Leyenová na Twitteri.

Galéria fotiek (2) Ursula von der Leyenová v Taliansku

Zdroj: SITA/AP/Domenico Stinellis

Šéfka EK sa vo štvrtok stretne aj s talianskym prezidentom Mattarellom a starostom Ríma Robertom Gualtierim. Pápež František von der Leyenovú prijme v piatok na audiencii v Apoštolskom paláci. Témou ich rozhovoru by podľa Vatican News mala byť pravdepodobne vojna na Ukrajine. EÚ aj Vatikán žiadajú ukončenie bojov a mierové rokovanie, dodáva tento portál.

Spolu opätovne vybudujeme Ukrajinu, je to naša morálna povinnosť

Európa pomôže opätovne vybudovať Ukrajinu po jej zdevastovaní v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy, uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok v Ríme. Informuje o tom agentúra ANSA.

"Opäť vybudujeme Ukrajinu: musíme to urobiť a urobíme to, pretože je to naša morálna povinnosť," povedala von der Leyenová na začiatku trojdňového podujatia iniciatívy EÚ Nový európsky Bauhaus (NEB) v múzeu moderného umenia MAXXI v talianskej metropole. Ako dodala, na štvrtok je plánované stretnutie so starostom zničeného okupovaného ukrajinského prístavu Mariupol a ukrajinskými architektmi.

Úsilie o rekonštrukciu musí podľa šéfky EK prebehnúť "správnym spôsobom" v duchu Nového európskeho Bauhausu. Agentúra ANSA pripomína, že ide o kreatívnu a interdisciplinárnu iniciatívu, ktorá spája Európsku zelenú dohodu s naším životným priestorom a skúsenosťami, uvádza na svojej webovej stránke Európska komisia. Cieľom tejto iniciatívy je "spustiť vlnu kreativity a krásy po Európe, pripomínajúc všetkým zodpovednosť budovania inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti".