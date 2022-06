Europoslanci žiadajú EÚ, aby neschválila poľský plán obnovy a odolnosti

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyjadrili obavy, že čiastkové ciele Európskej komisie súvisiace so schválením plánu obnovy a odolnosti Poľska vo výške 35,4 miliardy eur nie sú dostatočné. V prijatom uznesení zdôraznili, že predpokladom financovania poľského plánu cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je úplný súlad tejto krajiny s hodnotami EÚ.

Uznesenie, za ktoré sa vyslovilo 411 poslancov, 129 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, vyjadruje v mene EP vážne znepokojenie nad tým, že eurokomisia schválila národný plán obnovy Poľska. V rámci tohto plánu by Poľsko malo v podobe grantov a pôžičiek získať vyše 35,4 miliardy eur. Tie budú vyplácané cez Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je hnacou silou ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).

Poslanci upozornili na existujúce a pokračujúce porušovanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) vrátane porušovania zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Vyjadrili poľutovanie nad tým, že z dôvodu konania poľskej vlády sa financovanie národného plánu obnovy ešte nedostalo k obyvateľom Poľska.

Poslanci zároveň zdôraznili, že rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj prednosť práva EÚ pred národnou legislatívou nemožno považovať za predmet vyjednávania. Upozornili, že súlad s hodnotami EÚ je predpokladom prístupu k zdrojom z RRF, pričom sa uplatňuje podmienka dodržiavania princípov právneho štátu.

V tejto súvislosti europarlament dôrazne vyzval Radu EÚ (ministrov členských krajín), aby plán obnovy Poľska schválila až po úplnom splnení ustanovení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o konflikte záujmov a podvodoch a všetkých odporúčaní v oblasti právneho štátu. Poľsko musí ešte pred spustením financovania vykonať všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. Poslanci spresnili, že pred predložením prvej žiadosti o platbu musia byť implementované kľúčové kroky súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ.

Komisia svoj súhlas so schválením poľského plánu obnovy zdôvodňuje sériou záruk a "míľnikov" zo strany poľskej vlády v oblasti justičnej reformy. Zatvorenie nezákonného disciplinárneho senátu na Najvyššom súde a prenesenie jeho funkcií na inú komoru Najvyššieho súdu je jednou z kľúčových podmienok eurokomisie. Podľa EP bude potrebné zaviesť spoľahlivý systém na overenie tohto procesu a skúšobnú lehotu, v rámci ktorej sa overí, či boli podmienky Bruselu naplnené.

Poslanci EP však vyjadrili poľutovanie nad tým, že otázky súvisiace s nelegitímnou Národnou súdnou radou sa neriešia plnením požadovaných míľnikov. Pripomenuli, že to, či krajina dodržiava alebo nedodržiava zásady právneho štátu a či správne hospodári s finančnými prostriedkami EÚ sa má hodnotiť nepretržite a na základe tohto monitorovania a posudzovania musí eurokomisia prestať vyplácať finančné prostriedky kedykoľvek v rámci cyklu platieb pre národný plán obnovy, prípadne požiadať o ich vrátenie.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali EÚ, aby neschválila plán obnovy a odolnosti Poľska vo výške 35,4 miliardy eur, kým nebudú splnené kroky, ktoré musí poľská vláda uskutočniť v oblasti právneho štátu. K situácii sa vyjadrili aj slovenskí europoslanci z hlavných politických frakcií europarlamentu. Europoslanci v prijatej správe vyjadrili obavy, že čiastkové ciele Európskej komisie súvisiace so schválením poľského plánu nie sú dostatočné, a požadujú, aby Poľsko malo prístup k financovaniu až po dosiahnutí súladu s hodnotami EÚ.

Ivan Štefanec

Ivan Štefanec (KDH) z frakcie ľudovcov pripomenul, že spoločný európsky projekt je založený na dodržiavaní pravidiel. "Spochybňovanie zmlúv, pravidiel a hodnôt, na ktorých stojí naša spolupráca, by viedlo len k chaosu a zmätku. S nádejou preto sledujem zlepšenie komunikácie poľskej exekutívy s európskymi inštitúciami a verím, že povedie nielen k zlepšeniu vzťahov, ale najmä k náprave poľského právneho rámca," uviedol v tejto súvislosti.

Michal Wiezik

Michal Wiezik (PS) z tábora európskych liberálov priznal, že rozhodnutie Európskej komisie odobriť poľský plán obnovy ho znepokojilo. "V rámci našej frakcie Obnovme Európu požadujeme podrobné vysvetlenie od predsedníčky Európskej komisie. Nemali by sme predsa akceptovať len malé, neadekvátne kozmetické zmeny vo vážne spolitizovanom právnom systéme Poľska výmenou za nemalé peniaze z fondov EÚ," opísal situáciu. A dodal, že EÚ nebude schopná postaviť sa autokratom typu Vladimir Putin v zahraničí, ak bude robiť ústupky v prípadoch, ktoré oslabujú demokraciu "u nás doma".

Monika Beňová

Monika Beňová (Smer-SD) ako členka skupiny socialistov a demokratov v EP pripomenula, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je kľúčovým finančným nástrojom iniciatívy EÚ budúcej generácie (NGEU), ktorá má pomôcť členským štátom vyrovnať sa s následkami koronakrízy. "Výška alokácie poľského plánu obnovy a odolnosti z neho robí po Taliansku a Španielsku tretieho najväčšieho príjemcu dotácií. Uvoľnenie financií bolo formálne zdôvodnené splnením podmienky zrušenia spornej disciplinárnej komory pre sudcov Najvyššieho súdu," uviedla s odkazom na postoj eurokomisie voči Poľsku.

Upozornila tiež, že plán obnovy má byť pre každú z členských krajín príležitosťou, ako sa vyrovnať s hospodárskymi dôsledkami pandémie a zároveň sa pripraviť na výzvy, ktoré pred nimi v budúcnosti stoja. Problém nevidí len v Poľsku, ale aj na Slovensku, kde bol podľa nej tento plán pripravovaný nekoncepčne, neodborne a bez diskusie s odborníkmi či so sociálnymi partnermi, a preto obsahuje nepresné dáta, neaktuálne stratégie a "celkovo veľké množstvo nezmyslov". "To robí tento plán do značnej miery ťažko implementovateľným v praxi. Už dnes meškáme s plnením viacerých cieľov, ktoré sme si sami stanovili. Z reformy súdnictva zostal len výsmech, objavujú sa informácie, že nestihneme postaviť ani jednu z plánovaných nemocníc. Vďaka neschopnosti súčasnej koalície tak plán obnovy a odolnosti bohužiaľ napriek jeho potenciálu nebude môcť byť tým, čo posunie našu krajinu vpred," tvrdí poslankyňa.