Najskôr lži o Covid-19, teraz vojna: Českú biologičku rieši polícia! Modlite sa za Putina, vyzývala Peková

Českí kriminalisti sa zaujímajú o rozhovor, ktorý šiesteho apríla poskytla molekulárna genetička Soňa Peková českému konšpiračnému rádiu Svobodné rádio. Peková v rozhovore najskôr opisovala škodlivé účinky očkovania proti ochoreniu Covid-19. Už počas pandémie, ktorá sužovala celý svet, a stále neskončila, šírila množstvo lží a hoaxov.

"Chcem to povedať, možno pôjdem na výsluch, ale všetci vedia, že na Ukrajine boli biologické laboratóriá. To je informácia, ktorú mám roky, to nie je novinka. Nehovorilo sa o tom, jednoducho, tak to je. Sledujem tento odbor a jednoducho to viem," cituje Pekovú český idnes.cz.

Peková tak v konšpiračnom rádiu opakovala slová ruských predstaviteľov, ktorí tvrdia, že na Ukrajine sú biolaboratória s nebezpečnými patogénmi. Tieto teórie boli niekoľkokrát vyvrátené.

Ďakovala Putinovi

Peková ďalej povedala, že tam, kde sa bombardovalo, koreluje s tým, kde podľa "jej informácií" sídlili tieto biologické laboratória. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za toto poďakovala. "Putinovi patrí vďaka za to, že to roztrieskal," povedala Peková. Ďalej vyzvala na modlitby za ruského prezidenta.

"Chcem povedať a poprosiť, aby sa každý pomodlil za zdravie pána Putina. Pretože to, že tam roztrieskal a rozbombardoval tie laboratóriá, tak spôsobil, že žiadna vlna vírusov nebude. Boli tam veci, ktoré by vlnu spustiť mohli. On to vedel a možno sa mu nepáčilo, že to má na prahu svojho vlastného domova,“ vyhlásila molekulárna analytička.

Český portál sa pokúšal kontaktovať aj samotnú Pekovú, tá mu však zložila telefón a na esemesky neodpovedala. Polícia pre idnes.cz potvrdila, že sa jej výrokmi zaoberá.

"Na základe informácií z médií bola táto vec odovzdaná Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania Policajného prezídia. Pokiaľ bude vyhodnotené, že konanie napĺňa skutkovú podstatu nejakého z trestných činov, tak bezpochyby dôjde k začatiu úkonov trestného konania. S ohľadom na platnú legislatívu však nemožno bližšie čokoľvek špecifikovať," povedal pre portál český policajný hovorca Ondřej Moravčík.