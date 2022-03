Rusko vytvorilo šokujúci zoznam cudzích agentov: Keď zistíte, kto na ňom je...

Na čiernu listinu sa spomínaná vedecká publikácia dostala po tom, čo v deň ruského útoku na Ukrajinu zverejnila otvorený list ruských vedcov a odborných novinárov proti vojne. O necelé dva týždne neskôr úrady zablokovali internetovú stránku časopisu.

Dalo sa to čakať

Udelenie nálepky "cudzieho agenta", ktorý všetky svoje publikácie a komunikáciu musí označovať týmto zahanbujúcim označením a podlieha oveľa prísnejšiemu dozoru úradov, sa podľa šéfredaktora Borisa Šterna dalo čakať. "Je to odplata za list vedcov. Som na to hrdý," napísal na Facebooku s tým, že bude premýšľať, ako ďalej. "Je to ako živelná pohroma - nevie sa, ako sa na to pripraviť," dodal šéfredaktorov zástupca Michail Gelfand.

Пару уточнений по поводу Троицкого варианта: - Иностранным агентом признана не сама газета, как СМИ, а некоммерческая... Posted by Boris Stern on Saturday, March 26, 2022

Nadácia KAF pôsobí v Rusku od roku 1993 a uskutočňuje programy zamerané na rozvoj dobročinnosti, posilnenie komunít a zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnej, zdravotnej a psychologickej pomoci, pripomenul Kommersant. Dodal, že ekologickí Priatelia Baltu skúmali kvalitu vody a prítomnosť odpadu v mori, propagovali trvalo udržateľné riešenia a zaoberali sa aj osvetou pri ochrane prírody.

Rusi majú tri registre zahraničných agentov

V Rusku fungujú už tri registre "zahraničných agentov": pre médiá, pre mimovládne organizácie a pre spolky, ktoré nie sú právnickou osobou. Najrýchlejšie sa zväčšuje zoznam cudzích agentov medzi médiami, do ktorého sú zaraďované nielen tie, ale aj jednotliví novinári, právnici a ochrancovia ľudských práv. Pre zaradenie na čiernu listinu musí dotyčný "vyvíjať politickú činnosť" v najširšom slova zmysle a dostávať "zahraničné financovanie", čo zákon nijako nespresňuje, takže môže ísť aj o darčeky od priateľov či získanie zahraničnej ceny. Zaradenie medzi agentov má mnohokrát likvidačné dopady.