VIDEO Ďalšia smrť otužilca pod ľadom! Alexander (†38) skočil do vody, manželka nakrútila jeho smrť

Galéria fotiek (2) Alexander (38) si robí dieru do ľadu.

Zdroj: Youtube/Pittsburgh Girl

DNEPROPETROVSK - Desivé zábery z Ukrajiny! Muž skočil do ľadovej rieky Chortomlyk v Dnepropetrovskej oblasti. Ešte predtým poprosil manželku, aby jeho skok nakrútila na video. V takýchto mrazoch sa mal vynoriť už po niekoľkých sekundách, no nič sa nedialo. Na miesto boli následne privolaní záchranári, no mužovi sa už nedalo pomôcť.