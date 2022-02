VIDEO Matka (40) chcela osláviť Zjavenie Pána: Prežehnala sa, skočila do diery v ľade a... brutálny plač jej detí

Právnička Anna Ušková (40) skočila do ľadovej rieky Oredež neďaleko Petrohradu, aby oslávila Zjavenie Pána, píše Daily Mail. Pristúpila k diere vysekanej do ľadu a skočila. Jeden z mužov, ktorý stál tesne vedľa diery, si všimol, že ju strhol prúd a hneď kričal na ostatných, aby ju šli zachrániť.

Uškovej manžel Juri (50) za ňou hneď skočil do vody, ale vynoril sa bez nej. Celá situácia je zachytená na videu. Najhoršie na tom je, že Annine deti stáli neďaleko a všetko to videli. Keď sa ich mamička nevynárala, začali veľmi plakať.

Starý zvyk medzi pravoslávnymi veriacimi

Medzi pravoslávnymi kresťanmi patrí tento zvyk medzi najtradičnejšie. Ľudia veria, že voda požehnaná Bohom má liečivé účinky. Takýmto spôsobom si pripomínajú krst Ježiša v rieke Jordán. Z videa je jasne vidieť, že ľad je hrubý aj pol metra. Keď Anna skočila do vody, teplota vzduchu sa pohybovala okolo -5 stupňov. Mala oblečené čierne jednodielne plavky. Pred skokom sa ešte prežehnala, zapchala si jednou rukou nos a skočila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty images



Telo matky sa ani po niekoľkých týždňoch nepodarilo nájsť. Je jasné, že sa utopila. Miestni policajti aj dobrovoľníci sa stále pokúšajú s dronmi nájsť jej telo. Keďže boli v osudný deň na miesto činu privolaní aj potápači, ktorým sa nepodarilo Annu nájsť, šanca na jej nájdenie je už mizivá.

"Do vody skočila s vystretými nohami a jej telo strhol silný prúd. Nedokázala sa už vrátiť späť. V oblasti Petrohradu patrí Oredež medzi najnebezpečnejšie rieky," povedal Alexander Zujev, vedúci záchrannej služby VOSVOD. Okrem toho kritizoval výber miesta, kde skupinka vysekala dieru do ľadu. V neďalekej dedine Vyra tiež vydlabali do ľadu dieru, ale pristavili k nej aj drevené schodíky, aby ľudia nemuseli skákať priamo do rieky.