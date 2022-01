Situácia je napätá: Rusko presunulo techniku k poľskej hranici, tvrdé slová šéfa maďarskej diplomacie

"Najnovšia správa na webe investigatívnej organizácie Conflict Intelligence Team (CIT) uvádza, že vojenská technika, predtým sa nachádzajúca v ruskom meste Briansk, dorazila železnicou do Brestu, mesta ležiaceho 50 kilometrov od Ukrajiny a na štátnej hranici s Poľskom," napísal kanál na svojom webe TVP.Info.

Brest má dôležitú polohu blízko hraníc troch krajín: Bieloruska, Poľska a Ukrajiny. Je to tiež významná križovatka železničnej a cestnej dopravy a prístav na rieke Muchavec. Moskva v posledných mesiacoch zhromaždila blízko ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov a vyvolala tým na Západe obavy, že pripravuje inváziu na Ukrajinu.

Moskva nechce preťahovať diskusiu o bezpečnosti zapojením EÚ, povedal Lavrov

Moskva nedovolí, aby sa do nekonečna preťahovali diskusie o bezpečnostných požiadavkách Ruska, vyhlásil v ruskom parlamente minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. To je podľa neho viditeľné zo snáh prehodiť túto tému na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) alebo v neustálych výzvach Európskej únie, aby bola do diskusií tiež zapojená. Agentúra Reuters slová šéfa ruskej diplomacie vyložila tak, že si Moskva nepraje, aby sa rozhovory predlžovali tým, že do nich bude zahrnutá EÚ alebo OBSE.

Ak Rusko nedostane od Západu konštruktívnu odpoveď na svoje návrhy, prijme odvetné opatrenia, vyhlásil pred poslancami Lavrov podľa agentúry Interfax. "Nedovolíme, aby sa naše projekty zamotali do nekonečných diskusií, a taká línia je jasne viditeľná, najmä v snahách túto tému zhodiť na OBSE alebo cez vytrvalé výzvy Európskej únie, aby sa pre ňu v debatách našlo miesto," nechal sa počuť šéf ruskej diplomacie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Moskva v decembri zverejnila návrhy dokumentov s bezpečnostnými garanciami, ktoré požaduje od USA a NATO, hlavným partnerom pre rokovania je v terajšej kríze pre ruskú stranu Washington. Moskva od aliancie žiada okrem iného záväzok, že sa nerozšíri o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivít na Ukrajine, vo východnej Európe, na Kaukaze a v Strednej Ázii. Washington aj NATO ruské požiadavky odmietajú, čo dali najavo aj v nedávnom kole diplomatických rokovaní.

Americký minister zahraničia Antony Blinken podľa Lavrova pri ich januárovej schôdzke v Ženeve sľúbil, že Washington pošle Moskve písomné odpovede na ruské bezpečnostné požiadavky tento týždeň. Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba dnes novinárom povedal, že Kyjev nemá proti odpovediam Spojených štátov námietky, pozícia Ukrajiny podľa neho bola vzatá do úvahy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA - (Olivier Douliery/Pool via AP)

Západ nemôže žiadať, aby Maďarsko oslabilo vzťahy s Ruskom

Ani v danej napätej situácii okolo Ukrajiny nemôžu západné mocnosti žiadať, aby Maďarsko zvoľnilo svoje existujúce dobré vzťahy s Ruskom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v rozhovore pre internetové vydanie denníka Magyar Nemzet zverejnenom v stredu.

"Nikto to od nás nemôže žiadať. Už aj len preto, že tí, ktorí ktorí aplikujú vojnovú rétoriku voči Rusom, pod povrchom uzatvárajú mohutné obchody v Rusku a s Ruskom. Len sa pozrime na hospodárske údaje. Odkedy sú v platnosti sankcie voči Rusku, Nemci a Francúzi zvýšili svoj export smerom do Ruska o mnohé miliardy eur," poznamenal šéf maďarskej diplomacie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic

Ak by podľa jeho slov Budapešť nevybudovala v uplynulom desaťročí korektné vzťahy s Moskvou, tak by nebolo možné kúpiť vakcíny Sputnik proti covidu v čase, keď sa objavovali najhoršie varianty nového druhu koronavírusu a keď očkovacie látky zo západných krajín ešte neprichádzali, meškali alebo ich prišlo menej.

Medzi ďalšími výhodami dobrých maďarsko-ruských vzťahov spomenul výhodnú zmluvu o dodávkach zemného plynu uzatvorenú krátko predtým, než v Európe vypukla panika okolo dodávok plynu, ale aj pomoc pri evakuácii maďarských občanov začiatkom roka po demonštráciách v Kazachstane.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Valentina Petrova

Z hľadiska maďarsko-ruských vzťahov bol rok 2021 najúspešnejším a nadchádzajúca februárová schôdzka premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve by mala tieto vzťahy posunúť ešte ďalej, myslí si minister.

Szijjártó zdôraznil, že Ukrajina nemôže v terajšom konflikte s Ruskom rátať s podporou Maďarska pre jej protimenšinovú politiku. "Ak sa nezmení táto politika, pre ktorú sa maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatskej oblasti dostáva iba zbavenia práva, provokácie a zastrašovania, tak bude mať maďarská vláda iba obmedzené možnosti podpory Ukrajiny," dodal maďarský minister zahraničných vecí.

NATO dokončuje písomné návrhy pre Rusko

Severoatlantická aliancia je blízko skompletizovania svojich písomných návrhov pre Moskvu a mala by ich doručiť tento týždeň. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie diplomatov z NATO. Rusko už predtým predložilo svoje bezpečnostné požiadavky, ktoré však západné krajiny z veľkej časti odmietajú.

"Mnohé z ruských požiadaviek sú neprijateľné alebo nerealistické," uviedol pre AFP jeden z diplomatov. NATO však podľa jeho slov "určilo viacero oblastí", v ktorých je možné spolupracovať. "Otázkou je, či je to to, čo Rusi chcú," povedal diplomat. Rusko podľa AFP oznámilo, že čaká na písomnú odozvu predtým, ako sa rozhodne, či bude v rozhovoroch s NATO a USA pokračovať.

Moskva predložila Západu dva návrhy

Moskva v decembri predložila Západu dva návrhy bezpečnostných dokumentov požadujúcich okrem iného to, aby NATO neumožnilo členstvo vo svojich radoch Ukrajine a iným bývalým sovietskym krajinám a aby zrušilo hromadenie svojich síl v strednej a východnej Európe. Rusko v poslednom období blízko hraníc s Ukrajinou zhromaždilo približne 100.000 svojich vojakov, čo Západ považuje za možnú prípravu na inváziu na Ukrajinu.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre stanicu CNN v utorok povedal, že Aliancia svoje písomné návrhy Kremľu pošle ešte tento týždeň. Cieľom má byt "pokúsiť sa nájsť cestu vpred". NATO je podľa Stoltenberga pripravené s Ruskom rokovať, píše AFP. Aliancia však neurobí ústupky v prípade svojich kľúčových princípov vrátane práva svojich partnerov, aby si sami vyberali svoje smerovanie.

Západní spojenci z NATO sú podľa svojich vyjadrení aj naďalej odhodlaní hľadať diplomatické riešenie krízy. Moskve však v prípade invázie na Ukrajinu pohrozili zavedením tvrdých sankcií.