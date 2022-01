KORONAVÍRUS Polícia v Amsterdame rozohnala nepovolený protest proti obmedzeniam

Protestné zhromaždenie sa konalo pred národným múzeom Rijksmuseum v centre mesta. Agentúra AP píše o tisíckach účastníkov. Uvádza tiež, že niektorí z demonštrantov mali na sebe biele kombinézy a masky na tvárach. Účastníci zhromaždenia niesli transparenty s nápismi, ktoré požadovali ukončenie "represií a kontroly obyvateľstva.

Väčšina demonštrantov podľa správ miestnych médií uposlúchla výzvu polície a námestie pred zmieneným múzeom opustila. Mnohí zo zhromaždených sa však následne presunuli do iných ulíc v centre mesta či neďalekého parku. Do okolia zmieneného námestia boli nasadené stovky príslušníkov poriadkovej polície a v pripravené bolo aj vodné delo.

Viaceré podobné nepovolené zhromaždenia v holandských mestách, ktoré ich organizátori označili za stretnutia za účelom spoločného "pitia kávy", prerástli v minulosti do násilností, pripomína agentúra DPA. V Holandsku v súčasnosti platí prísny lockdown, ktorý by mal trvať prinajmenšom do polovice januára. V súlade s ním sú zatvorené všetky obchody poskytujúce iné než nevyhnutné tovary, rovnako ako aj reštaurácie, bary či kultúrne inštitúcie ako múzeá, divadlá či kiná.

Lockdown vláda zaviedla z dôvodu rýchleho šírenia vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron, ktorý je momentálne v krajine dominantným. Miera infekčnosti tam v posledných týždňoch už postupne klesá, pričom za ostatný týždeň pripadá na 100.000 obyvateľov len 85,55 prípadov nákazy.