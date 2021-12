Obrovský protest vo Viedni: VIDEO Do ulíc vyšlo vyše 40-tisíc ľudí! Slzný plyn, pyrotechnika a porušenie pravidiel

Vo Viedni sa konali protestné zhromaždenia na viacerých miestach súčasne, ako aj dve protidemonštrácie, na ktorých sa zúčastnilo zhruba 1500 ľudí. Nasadených bolo približne 1200 policajtov a došlo aj k zatýkaniu pre podozrenia z odporu voči štátnej moci.

Demonštranti okrem iného hádzali aj pyrotechnické predmety a polícia nasadila slzotvorný sprej, píše APA. V dôsledku protestných zhromaždení došlo v rakúskej metropole aj k dopravným obmedzeniam. Okolo poludnia sa množstvo ľudí zhromaždilo na rôznych miestach, aby sa vzápätí vybrali smerom na námestie Heldenplatz, kde sa konalo najväčšie protestné zhromaždenie.

Uskutočnili sa aj dve protidemonštrácie – na námestí Stepansplatz a na námestí Schwarzenbergplatz pri zhromaždení strany Ľudia-Sloboda-Základné práva (MFG), známej kritickým postojom voči očkovaniu.

Podľa polície došlo aj k odpaľovaniu pyrotechniky, pričom policajti udeľovali pokuty za nedodržanie povinnosti nosenia rúška. Na zhromaždeniach platila povinnosť nosenia respirátorov, drvivá väčšina účastníkov sa však toho nedržala, informuje stanica ORF. Polícia opísala situáciu ako "mimoriadne dynamickú a miestami neprehľadnú".

Vienna, Austria - Police try and block the demonstration but the people stand together and break the lines pic.twitter.com/8FpxXVCINb