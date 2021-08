FOTO Turecko bojuje s požiarmi už takmer dva týždne: Pod kontrolou nemá šesť z nich

Najviac hasičov je nasadených do boja s požiarmi v provincii Mugla ležiacej na juhozápadnom pobreží Turecka, kde im však prácu komplikuje vietor. Opätovne sa práve vďaka vetru rozhorel aj požiar v neďalekej provincii Aydin, ktorý sa predtým hasičom podarilo dostať pod kontrolu. K zlepšeniu naopak došlo v provincii Antalya na juhu Turecka, odkiaľ boli hasiči presunutí do západnej časti krajiny.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emre Tazegul

Podľa odborníkov zdevastovali požiare v Turecku už viac ako 100.000 hektárov porastov. Vyžiadali si tiež osem obetí na životoch a stovky zranených, pripomína DPA.

Zdroj: SITA/Ismail Coskun/IHA via AP

Turecká vláda sa od minulotýždňového vypuknutia požiarov dostala pod paľbu kritiky za to, ako situáciu zvláda. Opozícia jej vyčíta napríklad to, že nedisponuje vlastnými lietadlami, ktoré by bolo možné použiť pri hasení požiarov. Do boja s plameňmi je pritom aktuálne - s pomocou zahraničných krajín - nasadených 16 hasiacich lietadiel a vyše 50 vrtuľníkov. Hasičom pomáhajú aj tisíce dobrovoľníkov.

Zdroj: SITA/Ismail Coskun/IHA via AP

Príčiny jednotlivých požiarov už vyšetrujú kompetentné úrady. Požiar v prístavnom meste Marmaris údajne náhodou založili deti. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zo zakladania požiarov obvinil zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK).

Zdroj: SITA/AP Photo/Emre Tazegul