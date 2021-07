KORONAVÍRUS Vedkyňa WHO varuje pre kombinovaním rozličných vakcín

ŽENEVA - Hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Soumija Sváminathanová v pondelok varovala pred kombinovaním vakcín proti koronavírusu od rôznych výrobcov.

Takéto postupy označila za "nebezpečný trend", keďže podľa jej slov zatiaľ nie je k dispozícii dostatok údajov o vplyve očkovania dvoma rozličnými vakcínami na ľudské zdravie. Informovala o tom agentúra Reuters. "Je to trochu nebezpečný trend. Čo týka kombinovania (očkovacích látok), nachádzame sa v zóne bez dát a údajov," povedala odborníčka na online brífingu.

Zároveň varovala pred rizikom vypuknutia chaotickej situácie, ak občania niektorých krajín dostanú možnosť rozhodovať o tom, kto a kedy dostane druhú, tretiu a štvrtú dávku vakcíny. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že bohaté štáty by nemali objednávať dodatočné dávky očkovacích látok v situácii, keď iné štáty nemajú dosť vakcín ani pre zdravotníkov a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Kritizoval pritom skutočnosť, že vakcíny sú vo svete rozdeľované veľmi nerovnomerne.

V tejto súvislosti spomenul farmaceutické spoločnosti Pfizer a Moderna, ktoré by podľa neho mali svoje vakcíny poskytnúť skôr iniciatíve COVAX, dodávajúcej očkovacie látky chudobnejším krajinám, ako bohatším štátom s vysokou mierou zaočkovanosti. "Variant delta sa na celom svete šíri prudkým tempom a spôsobuje nový nárast počtu prípadov covidu a úmrtí," povedal tiež šéf WHO na tlačovom brífingu. Variant delta nového koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil v Indii, sa už rozšíril do viac ako 104 krajín, varoval.