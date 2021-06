Francúzi prepásli futbalový zápas na EURO: Dostali lekciu! Osudným sa im stal let do Budapešti

Šiesti Francúzi omylom odleteli do Bukurešti namiesto do Budapešti na sobotňajší zápas Majstrovstiev Európy vo futbale. V skutočnosti chceli povzbudiť svoje národné mužstvo pri zápase s maďarským tímom, informujú rumunské noviny Jurnalul National.

Francúzski fanúšikovia však na štadión nikdy nedorazili. Dôvodom je to, že týchto šesť mužov urobilo chybu pri rezervácii letov. Tri lístky boli rezervované do Budapešti a tri do Bukurešti. Pravdepodobne potom všetci nastúpili do nesprávneho lietadla.

Zápas Francúzsko-Maďarsko Zdroj: SITA/AP/Christof Stache

Bukurešť namiesto Budapešti: Musíme sa viac učiť o Európe

Po príchode do rumunského hlavného mesta nasledovali šiesti muži ďalších futbalových fanúšikov v domnení, že kráčajú smerom k štadiónu. Skončili v kaviarni, kde sa stretli s novinárom z Jurnalul National. Ten konečne objasnil francúzskym fanúšikom, že skutočne skončili na nesprávnom meste.

Po telefonáte do cestovnej kancelárii jeden z Francúzov povedal: "Vyčítali nám, že sme nevedeli, aký je rozdiel medzi Bukurešťou a Budapešťou. Zarezervoval som všetky letenky naraz. Ako nám mohli dať tri sem a tri tam? A smola je to, že sme prišli všetci sem. Je to ako vo filmoch s hlupákmi, so skrytou kamerou“.

Zápas Francúzsko-Maďarsko Zdroj: SITA/AP/Tibor Illyes

Nečakaný šťastný koniec: Francúzsko príde do Bukurešti

Namiesto sledovania napínavej hry (1:1) na zaplnenom štadióne v Budapešti museli muži sedieť pred televíziou v rumunskej krčme. „Úprimne povedané, medzi Bukurešťou a Budapešťou pre mňa dodnes nebol žiadny rozdiel,“ uviedol jeden Francúz. Na konci si skupina uvedomila: „Musíme sa viac učiť o Európe.“

Stále však mali jednu nádej: "Zostaneme tu a počkáme do stredy, aby sme videli, kde hrá Francúzsko. ​​Ak vyhráme skupinu F, budeme hrať v osemfinále tu v Bukurešti. Nebola by zábava, keby náš národný tím za nami prišiel? “

Francúzsko skutočne zvíťazilo v skupine F v stredu a v pondelok ho čaká súboj so Švajčiarskom v Bukurešti.