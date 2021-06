V Bielorusku sa začal proces s Cichanovským a ďalšími kritikmi vlády

MINSK - Manžel exilovej líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej predstúpil vo štvrtok pred súd v meste Homeľ. Informoval o tom spravodajský web Belsat. Spolu so Siarhejom Cichanovským sú súdení aj ďalší predstavitelia opozície: Mikalaj Statkevič, Arciom Sakav Uladzimir Cyganovič, Dzmitryj Papov a Ihar Losik.

Súdne pojednávanie sa koná vo vyšetrovacej väznici v meste Homeľ a je neverejné. Pred jeho začiatkom bol celý objekt uzavretý, všetky vchody - s výnimkou jedného, kontrolovaného dopravnou políciou a ľuďmi v civile - boli prehradené zátarasmi. Príbuzní obvinených mali zákaz vyhotovovať v blízkosti väznice akékoľvek videozáznamy a fotografie. Portál Belsat dodal, že k väznici prišli aj diplomati viacerých európskych štátov, ktorí odmietli komentovať začínajúci sa súdny proces. Prítomní boli aj novinári zo štátnych médií, ktorým neskôr dovolili zúčastniť sa na pojednávaní.

Vyšetrovací výbor, ktorý v Bielorusku skúma závažné trestné činy, v marci uviedol, že Cichanovski, obľúbený bloger na platforme YouTube, a jeho spolupracovníci "manipulovali verejnú mienku", a to pomocou sociálnych médií. Vyšetrovatelia uviedli, že pod vplyvom ich "falošných výziev" sa stovky ľudí zúčastnili na pouličných protestoch sprevádzaných násilnosťami, ako aj iných aktivitách, ktoré "hrubo narušili verejný poriadok".

Cichanovski plánoval vlani v auguste kandidovať proti Alexandrovi Lukašenkovi v prezidentských voľbách. Na jednom zo zhromaždení koncom mája minulého roku, kde sa zbierali podpisy na podporu kandidátov, bol však zadržaný, vzatý do väzby a následne obvinený z narušovania verejného poriadku. Vo väzbe je tak už viac ako rok. Namiesto Cichanovského potom vo voľbách kandidovala jeho manželka Sviatlana - žena v domácnosti a nováčik v politike -, ktorá si rýchlo získala popularitu a stala sa Lukašenkovým hlavným súperom vo voľbách. Cichanovská na margo začínajúceho sa súdneho procesu s opozičnými politikmi a aktivistami vyhlásila, že "so súdom to nemá nič spoločné".

"Veď všetci chápu, že toto nie je súd, ale osobná pomsta a represie človeka, ktorý si uzurpoval moc a drží sa jej za pomoci násilia," uviedla Cichanovská, majúc na mysli Lukašenka. Belsat pripomenul, že šesticu obžalovaných spája obvinenie z "organizovania masových nepokojov", hoci v čase ich zadržania sa v Bielorusku konali iba pokojné zhromaždenia, na ktorých sa zbierali podpisy na podporu prezidentských kandidátov.