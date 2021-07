Americký prezident sa stretol so Sviatlanou Cichanovskou: Vyjadril podporu bieloruskému ľudu

"Spojené štáty stoja pri bieloruskom ľude v jeho boji za demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Bolo mi cťou stretnúť sa v Bielom dome so Sviatlanou Cichanovskou," uviedol Biden na Twitteri. Cichanovská Bidenovi poďakovala za "silné znamenie solidarity s miliónmi nebojácnych Bielorusov, ktorí v mieri bojujú za svoju slobodu".

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

"Bielorusko je dnes v prvej línii boja medzi demokraciou a autokraciou. Svet stojí pri nás," napísala na Twitteri. Líderka bieloruskej opozície hovorila počas návštevy USA s viacerými predstaviteľmi americkej administratívy v snahe uistiť sa, že Spojené štáty podniknú aktívne kroky, ktoré pomôžu Bielorusom dosiahnuť demokratické zmeny. Minulý týždeň sa stretla vo Washingtone aj s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, prezidentovým poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom i členmi Kongresu, ktorí prisľúbili vystupňovanie tlaku na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp