KORONAVÍRUS Nemecko zrušilo vekové limity pre očkovanie vakcínou od firmy Johnson & Johnson

BERLÍN - Nemecko zrušilo vekové obmedzenia pre použitie vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Znamená to, že po konzultácii s lekárom sa budú môcť touto očkovacou látkou dať zaočkovať všetci záujemcovia. Oznámil to v pondelok v Berlíne minister zdravotníctva Jens Spahn, informovala agentúra DPA.

Spahn toto rozhodnutie zdôvodnil tým, že Stála komisia pre očkovanie (STIKO) síce odporučila očkovanie vakcínou od J&J len pre ľudí nad 60 rokov, no všetky osoby patriace do tejto vekovej skupiny dostanú termín očkovania už do konca mája, prípadne do začiatku júna.

Viac ako 60 percent osôb starších ako 60 rokov už podľa Spahna už dostalo prvú dávku vakcíny proti covidu; nezaočkovaných ich zostáva ešte päť až šesť miliónov. Spahn zdôraznil, že v situácii, keď je zaočkovaná väčšina osôb nad 60 rokov, je potrebný pragmatický prístup. Zrušenie obmedzení na základe veku má zaistiť, aby bola táto jednodávková vakcína dostupná pre všetkých záujemcov bez ohľadu na vek. Väčšina dodávok vakcín J&J bude do Nemecka doručených v priebehu júna a júla.

Spahn spolu s ministrami zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín predtým odporučili, aby sa vakcína od J&J používala v budúcnosti najmä pre ľudí nad 60 rokov. Dôvodom boli zriedkavé prípady výskytu krvných zrazenín u zaočkovaných osôb podobne ako pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Európska agentúra pre lieky (EMA) v apríli rozhodla, že vznik krvných zrazenín by však mal byť uvedený medzi "veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami" vakcíny od J&J.

Z celkových 34,4 milióna podaných dávok proti covidu v Nemecku predstavuje vakcína od J&J len 18.000 dávok. Do víkendu bolo oboma dávkami zaočkovaných 7,6 milióna obyvateľov Nemecka (9,1 percenta). Takmer každý tretí občan (32,3 percenta) dostal najmenej jednu dávku vakcíny.