Brutálny útok v albánskej Tirane: Útočník v mešite zranil nožom päť ľudí!

Podľa polície vstúpil Albánec Rudolf Nikolli (34) do mešity Dine Hodža v centre Tirany približne o 14.30 h SEČ a nožom zranil päť mužov vo veku od 22 do 35 rokov. Polícia ho okamžite zadržala. Zranených previezli do nemocnice. Všetci sú mimo ohrozenia života.

Zdroj: SITA/AP Photo

Motív útoku polícia bezprostredne nezverejnila. Podľa miestneho imáma muž útočil na veriacich aj zamestnancov mešity a vyjadril nádej, že nešlo o teroristický útok. Pre moslimov na celom svete sa minulý utorok začal pôstny mesiac ramadán.

Zdroj: SITA/AP Photo

Albánsko so zhruba 2,8 miliónmi obyvateľov je prevažne moslimskou krajinou s menšími kresťanskými komunitami, ktoré spolu relatívne dobre vychádzajú. Polícia uviedla, že Nikolli pochádza z mesta Burrel na severe krajiny. Jeho náboženské presvedčenie nebolo bezprostredne známe, pripomína AP.