Vo svete už podali viac ako 500 miliónov dávok vakcín proti KORONAVÍRUSU

Očkovanie proti koronavírusu

Zdroj: TASR/AP/Boris Grdanoski

PARÍŽ - Vo svete bolo podaných do piatkového poludnia už viac ako 500 miliónov dávok vakcín proti COVID-19. Vyplýva to z údajov, ktoré do 10.00 h SEČ zhromaždila agentúra AFP. Podľa jej informácií bolo do uvedeného času podaných celkovo 508,3 milióna dávok vakcín v najmenej 164 krajinách sveta.