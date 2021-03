KORONAVÍRUS Nórsko dočasne zakáže predaj alkoholických nápojov v reštauráciách a baroch

Nariadenia by mali vstúpiť do platnosti vo štvrtok a trvať by mali do 12. apríla. Na základe týchto opatrení budú musieť cestujúci zo zahraničia po vstupe do Nórska absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu v hoteli. Doteraz mohli karanténu po predložení negatívneho výsledku testu na koronavírus ukončiť po troch dňoch.

"Najdôležitejšie je, aby počas Veľkej noci ľudia cestovali čo najmenej a stretávali sa s čo najmenším počtom ľudí, aby tak zabránili šíreniu vírusu," informoval na tlačovej konferencii nórsky minister zdravotníctva Bent Hoie.

Napriek zvýšenému počtu prípadov nákazy vláda nezakázala medzištátne cestovanie, avšak limitovala počet hostí, ktorých môže každá domácnosť počas sviatkov u seba privítať, na dve osoby. Nórsko od začiatku pandémie zaznamenáva jednu z najnižších mier infekcie v rámci krajín Európy, v súčasnosti však hlási zvýšený počet prípadov nákazy tzv. britským variantom koronavírusu.