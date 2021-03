KORONAVÍRUS Vakcína od firmy Johnson & Johnson v apríli napokon príde, oznámil český minister Blatný

PRAHA - Vakcína proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) by mala do Česka doraziť ešte v apríli. V stredu to v Poslaneckej snemovni oznámil český minister zdravotníctva Jan Blatný, píše spravodajský portál Novinky.cz.

"Vakcína v apríli príde, len v menšom množstve. Pôjde o 30 až 40 tisíc dávok," vyhlásil Blatný. Celkovo by tak malo v apríli doraziť do Česka zhruba 1,5 milióna dávok vakcín proti novému koronavírusu. Blatný tak vyvrátil slová premiéra Andreja Babiša, ktorý v utorok oznámil, že táto očkovacia látka v apríli do ČR nepríde. "Bohužiaľ, v apríli ju nedostaneme, nikde nebude, ani (vakcína od firmy) CureVac. Dostaneme Pfizer/BioNTech, Modernu, AstraZenecu. No tá znížila počet dodávok. Je to veľká neistota, ťažko sa to plánuje," povedal Babiš vo vysielaní rozhlasovej stanice Frekvence 1.

Vakcína od spoločnosti J&J je zatiaľ jediná, ktorá sa aplikuje len v jednej dávke. Podľa pôvodných Blatného vyjadrení mala byť dodávaná do Európskej únie od 16. apríla. Česko má objednané celkom dva milióny dávok. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 1.418.114 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V utorok bolo zaočkovaných 36.230 ľudí. Obe dávky dostalo 384.841 ľudí.