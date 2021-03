Putin navrhol Bidenovi vzájomný rozhovor v priamom prenose

"Chcel by som prezidenta Bidena pozvať, aby sme pokračovali v našej diskusii," uviedol Putin. Podmienkou však je, že rozhovor sa uskutoční on-line a v priamom prenose. Má to byť podľa Putina "otvorená priama diskusia", ktorá bude "zaujímavá" pre ľudí v Rusku a v USA. Putin je pripravený rozhovor absolvovať v piatok (19. marca) alebo v pondelok (22. marca), píše agentúra TASS. Biden v stredu v rozhovore pre televíziu ABC uviedol, že ruské vedenie bude musieť "zaplatiť" za pokusy Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA, a na otázku moderátora, či považuje Putina za zabijaka, odpovedal po krátkom zamyslení kladne, pripomína AFP.

Biely dom vo štvrtok Bidenove vyjadrenia obhajoval. Prezident podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej "poskytol priamu odpoveď na priamu otázku". Tieto Bidenove slová vyvolali v Rusku ostrú reakciu mnohých politikov a viedli k stiahnutiu veľvyslanca z USA do Ruska na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom". Putin v reakcii na Bidenove výroky zo stredy vo štvrtok uviedol: "Čo sa týka vyjadrení môjho amerického kolegu. Čo by som mu tak odpovedal? Povedal by som mu: Buďte zdravý... Želám mu zdravie!" vyhlásil Putin, pričom poznamenal, že to hovorí "bez irónie, bez vtipov".