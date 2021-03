Rázny odkaz z Bieleho domu: Biden sa stretne s Putinom, keď príde ten správny čas

WASHINGTON - Prezident USA Joe Biden bude mať stretnutie s ruským lídrom Vladimirom Putinom, keď bude ten správny čas. Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierreová to povedala v piatok novinárom na palube prezidentského lietadla smerujúceho do amerického štátu Georgia. Informácie priniesla ruská štátna tlačová agentúra TASS.

Jean-Pierreová tým reagovala na štvrtkový návrh ruského prezidenta Putina Bidenovi, aby absolvovali vzájomný rozhovor prostredníctvom videokonferencie v priamom prenose a pokračovali tak v dialógu. Hovorkyňa ďalej uviedla: "Náš prezident sa stretne s prezidentom Putinom, keď bude ten správny čas. Prezident Biden a prezident Putin majú rozdielne pohľady na svoje krajiny, ale zhodnú sa v tom, že by sme mali ďalej hľadať spôsoby, ako spolupracovať v tom, kde máme spoločný záujem." Ako príklad takejto spolupráce spomenula zmluvu New START medzi USA a Ruskom, predĺženú vo februári o päť rokov. Túto zmluvu o znížení počtu strategických jadrových zbraní podpísali ešte 8. apríla 2010 v Prahe americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medvedev.

Zmluva stanovuje limity v počte jadrových zbraní a ich nosičov vo vojenských arzenáloch USA a Ruskej federácie. Putin ponúkol Bidenovi vzájomný rozhovor pod podmienkou, že sa uskutoční online v priamom prenose, informovala agentúra AFP. Mala to byť podľa Putina "otvorená priama diskusia", ktorá bude "zaujímavá" pre ľudí v Rusku a v USA. Putin bol pripravený rozhovor absolvovať v piatok 19. marca alebo v pondelok 22. marca, napísala TASS.

Biden v stredu v rozhovore pre televíziu ABC uviedol, že ruské vedenie bude musieť "zaplatiť" za pokusy Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA, a na otázku moderátora, či považuje Putina za zabijaka, odpovedal po krátkom zamyslení kladne, pripomenula AFP. Tieto Bidenove slová vyvolali v Rusku ostrú reakciu mnohých politikov a viedli k stiahnutiu veľvyslanca z USA do Ruska na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi USA a Ruskom". Putin v reakcii na Bidenove stredajšie výroky vo štvrtok uviedol: "Čo sa týka vyjadrení môjho amerického kolegu, čo by som mu tak odpovedal? Povedal by som mu: Buďte zdravý... Želám mu zdravie!"