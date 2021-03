KORONAVÍRUS Biden pošle vakcíny Mexiku a Kanade: Pôjde o vôbec prvý export dávok z USA

Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú poslať celkovo štyri milióny dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca do Mexika a Kanady - bude to prvý americký vývoz vakcín. Vo štvrtok to tlačovej agentúre AP povedal nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Neskôr správu o vakcínach pre Mexiko na Twitteri potvrdil mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.