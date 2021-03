Rusko označilo tvrdenia USA o snahe zaistiť víťazstvo Trumpa za nepodložené

Americké spravodajské služby zverejnili v utorok 15-stranovú správu, podľa ktorej Putin povolil operácie, majúce za cieľ uškodiť kandidátovi Demokratickej strany Joeovi Bidenovi a podporiť jeho súpera, republikána Trumpa. Ruskí hackeri však na rozdiel od predchádzajúcich volieb nevyvíjali úsilie s cieľom preniknúť do volebnej infraštruktúry.

"Dokument predstavený tajnými službami Spojených štátov je ďalším zo série nepodložených obvinení zo zasahovania do vnútropolitických procesov v USA voči našej krajine," píše sa v stanovisku ruského veľvyslanectva v USA, zverejnenom na Facebooku.

Závery správy o priebehu údajných ruských operácií v USA podľa ambasády iba potvrdzujú, že tajné služby veria v ich správnosť. Americká strana však na podporu týchto obvinení neposkytla "nijaké fakty ani konkrétne dôkazy". "Konštatujeme, že Washington naďalej praktizuje 'megafónovú diplomaciu', ktorej hlavným cieľom je zachovať negatívny obraz Ruska... Kroky Washingtonu neprispievajú k normalizácii dvojstranných vzťahov," konštatuje ambasáda.

Očakáva sa, že Washington už v najbližších dňoch uvalí na Moskvu v súvislosti so správou sankcie, píše Reuters s odvolaním sa na tri nemenované zdroje. V správe tajných služieb sa tiež píše, že sa nenašli dôkazy, ktoré by potvrdzovali zásahy zo zahraničia do amerických prezidentských voľbách z 3. novembra 2020 vrátane registrácie voličov či zverejňovania výsledkov. Tajné služby však uvádzajú, že sledovali viacero iných krajín, ktoré podnikli kroky s cieľom voľby ovplyvniť ešte pred samotným hlasovaním. Okrem Ruska tak podľa nich urobil aj Irán, ktorý však viedol tajnú kampaň s cieľom oslabiť vyhliadky Trumpa na znovuzvolenie.