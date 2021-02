KORONAVÍRUS Maďarsko sa musí mať na pozore: U našich susedov potvrdili viacero mutácií

Podľa spravodajského servera Napi.hu dodala, že brazílska a juhoafrická mutácia je problematickejšia. "Britský variant spôsobuje dlhšie trvajúce ochorenie COVID-19, avšak dobrou správou je, že súčasné očkovacie látky poskytujú ochranu proti nemu," povedala Müllerová. Proti covidu zaočkovali v Maďarsku doteraz 521.283 osôb, z ktorých 240.622 dostalo už aj druhú dávku.

Lekári musia reagovať, priznáva Orbán

Vzhľadom na vážnu situáciu, ktorej Maďarsko čelí v nadchádzajúcich dvoch týždňoch, treba opäť v nemocniciach presúvať podľa potreby zdravotný personál, tak ako tomu bolo aj vlani na jeseň. Povedal to v piatok premiér Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. Predseda vlády zdôraznil, že do Veľkej noci by mali byť zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny všetci tí, ktorí sa na očkovanie vopred zaregistrovali. Zaočkovaných je už 521.283 osôb, 240.622 z nich už aj druhou dávkou.

Na Orbánov podnet začal operačný štáb prehodnocovať pravidlá hraničných kontrol a cestovania, najmä do mimoeurópskych krajín. Počet nakazených osôb novým druhom koronavírusu stúpol v Maďarsku na piatok o 4668. "Naposledy nám pribúdal denne takýto vysoký počet infikovaných v decembri a tento rok máme zatiaľ dnes najvyšší prírastok," komentoval situáciu ministerský predseda.