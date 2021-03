Orban pohrozil odchodom Fideszu z frakcie ľudovcov v Európskom parlamente

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orban pohrozil vystúpením svojej strany Fidesz z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente. Tento krok nevyhnutne nastane, ak ľudovci schvália zmenu rokovacieho poriadku, ktorú navrhlo ich vedenie minulý piatok. Orban to podľa agentúry DPA napísal v liste predsedovi frakcie EPP Manfredovi Weberovi, ktorý v nedeľu zverejnila na Twitteri podpredsedníčka Fideszu Katalin Nováková.

Navrhovaná zmena rokovacieho poriadku má umožniť pozastavenie členstva alebo vylúčenie celých skupín z EPP. Za určitých podmienok by si to vyžadovalo iba nadpolovičnú väčšinu hlasov plenárneho zhromaždenia; doteraz bol potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny.

Vzťahy tejto konzervatívnej európskej frakcie s Fideszom sú už dlhšiu dobu napäté. V marci 2019 bolo pozastavené jeho členstvo v EPP — okrem iného za údajné porušovanie základných hodnôt EÚ a verbálne útoky na vtedajšieho šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, pripomína DPA. Podľa Webera európski ľudovci o vylúčení Fideszu nerozhodli iba preto, že vypukla pandémia koronavírusu.

To by sa mohlo zmeniť po schválení navrhovanej úpravy rokovacieho poriadku, o čom budú ľudovci hlasovať v stredu. Zmena rokovacieho poriadku by viedla k "právne spochybniteľnému pozastaveniu výkonu funkcie našich volených europoslancov vo frakcii EPP", napísal Orbán v liste Weberovi. "Ak Fidesz nie je vítaný, necítime sa byť viazaní zostať vo frakcii," dodal.

Kritici Fideszu takýto nátlak odmietajú. "Nenecháme sa vydierať," povedal v nedeľu rakúsky europoslanec Othmar Karas. Dodal, že naďalej bude robiť všetko pre to, aby bola frakcia EPP "strážkyňou hodnôt a práva".