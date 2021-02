Biden zahraničných lídrov v Bielom dome neprivíta ešte niekoľko mesiacov

"Potrvá to ešte niekoľko mesiacov, kým prezident absolvuje osobné stretnutie alebo pozve niektorého zahraničného lídra na stretnutie sem do Bieleho domu," povedala Psakiová. Prezident podľa Bieleho domu v najbližšom čase neplánuje ani zahraničné cesty. Kanadský premiér Justin Trudeau, s ktorým sa Biden telefonicky spojil v januári, podľa AFP vyvolal špekulácie, že by vo februári mohol absolvovať osobné stretnutie s americkým prezidentom.

"Títo dvaja lídri sa dohodli, že sa nasledujúci mesiac stretnú," uviedla po tomto telefonáte kancelária kanadského premiéra. Psakiová však povedala, že Trudeau a Biden budú hovoriť prostredníctvom videokonferencie.