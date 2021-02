Návrh uvaliť na Rusko sankcie za Navaľného zatiaľ v EÚ nikto nepodal, tvrdí Borrell

MOSKVA - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok informoval, že žiadny členský štát EÚ zatiaľ nepodal návrh na uvalenie sankcií na Rusko za kauzu spojenú so zadržaným lídrom opozície Alexejom Navaľným. Diskusia o tejto téme bude pokračovať na marcovom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí, uviedol Borrell na tlačovej konferencii v Moskve po rokovaniach s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Lavrov označil možné uvalenie sankcií na Rusko za vnútornú záležitosť EÚ. Rusko si už podľa neho zvyklo na to, že "EÚ sa čoraz viac uchyľuje k jednostranným obmedzeniam, ktoré nemajú legitímny základ". Dodal, že EÚ je prinajmenšom v tejto fáze pre Rusko nespoľahlivým partnerom, ale vyjadril nádej, že si uvedomí vlastné záujmy vo svojom bezprostrednom susedstve.

Pokiaľ ide prípadné Borrellovo stretnutie s Navaľným, tlačová tajomníčka príslušného súdu v Moskve Kristina Švadčenková pre agentúru RIA Novosti uviedla, že s takouto žiadosťou sa na súd nikto neobrátil. Navaľnyj sa 17. januára po liečení v Nemecku vrátil do Ruska, pričom okamžite po prílete bol zadržaný a neskôr súdom vzatý do väzby. V utorok 2. februára mu súd zmenil podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný, takže Navaľnyj by mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov. Z pôvodne vymeraného trestu 3,5 roka väzenia sa mu odpočítal čas strávený v domácom väzení, kde bol počas vyšetrovania kauzy.

V piatok sa v Moskve začal ďalší súdny proces s Navaľným. Je v ňom obvinený z ohovárania účastníka druhej svetovej vojny. Odsúdenie Navaľného i použitie sily pri potlačení úradmi nepovolených masových zhromaždení na jeho podporu EÚ ostro kritizovala a viaceré členské štáty sa medzičasom vyslovili za uvalenie sankcií na Rusko.