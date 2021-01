EÚ zavedie pre vysokorizikové oblasti tmavočervené zóny: Lídri zvažujú obmedzenia na hraniciach

"Tmavočervená zóna bude ukazovať, že v tejto zóne sa vírus šíri veľmi vysokou rýchlosťou," citoval šéfku EK denník The Guardian. "Od ľudí cestujúcich z tmavočervených zón sa môžu požadovať testy pred odchodom, rovnako ako karanténa po príchode (do inej krajiny)," uviedla s tým, že tento systém bude platiť pre cestovanie v rámci EÚ.

Von der Leyenová v súvislosti so stúpajúcimi počtami infikovaných a nákazlivejšími variantmi vírusu vyhlásila, že sa "dôrazne neodporúča" cestovanie do zahraničia, ktoré nie je nevyhnutné. Potrebné je však podľa nej zaistiť plynulý tok tovarov.

EÚ je "jednou epidemiologickou zónou", povedala von der Leyenová podľa agentúry AFP. "Vírus zastavíme len vtedy, ak budeme mať cielené opatrenia a nie nevyhnutne napríklad celkové uzavretie hraníc, ktoré by vážne poškodilo našu ekonomiku, ale vírus by veľmi neobmedzilo," poznamenala. Lídri sa zhodli, že na to, aby sa zabránilo uzavretiu vnútorných hraníc EÚ, je nutné posilniť testovacie kapacity. Od nedele sa budú musieť všetci prichádzajúci do EÚ mimo členských krajín vopred nechať otestovať.

Lídri zvažujú viac obmedzení na hraniciach

Lídri krajín EÚ vo štvrtok večer počas mimoriadneho summitu formou videokonferencie hovorili o potrebe prijať viac opatrení na boj proti šíreniu nových a infekčnejších variantov koronavírusu a o stratégii očkovania.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel počas spoločnej tlačovej konferencie po skončení summitu uviedli, že lídri 27-člennej Únie sa dohodli na tom, že zvážia obmedzenie nepodstatnených ciest cez vnútorné hranice. Obaja však zdôraznili, že je potrebné chrániť fungovanie jednotného trhu EÚ a zaistiť voľný pohyb dôležitých cezhraničných pracovníkov.

V rámci videokonferencie boli premiéri a prezidenti upovedomení riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andreou Ammonovou, že je nevyhnutné prijať okamžité kroky na zabránenie novej vlne hospitalizácií a úmrtí z dôvodu nových mutácií koronavírusu, ktoré sa rýchlo šíria. Ammonová upozornila, že obeťami nových mutácií by sa mohli stať hlavne ľudia vo vyššom veku.

"Od každého nepodstatného cestovania by sa malo dôrazne odrádzať, a to v rámci krajiny a samozrejme mimo hraníc," uviedla von der Leyenová. To sa netýka nákladnej dopravy, ktorá zabezpečuje obchodné toky, drží nad vodou ekonomiku a udržiava pri živote dodávateľské reťazce. Ako však upozornil Michel, aj v tejto oblasti je potrebné zvážiť obmedzenia. Na limitovanie ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, bude podľa jeho slov potrebné prijať dodatočné reštriktívne opatrenia.

Otázky bezpečnosti hraníc a zdravotnej politiky sú na základe princípov EÚ vecou, o ktorej rozhodujú členské štáty samostatne, pripomenula agentúra AFP. Účastníci videosummitu hovorili nielen o ďalších možných hraničných obmedzeniach, ale aj o potrebe lepšieho sledovania šírenia mutácií vírusu a o zlepšení koordinácie karanténnych opatrení, aby nedošlo k ďalšiemu nárastu úmrtí naprieč krajinami EÚ a zabezpečení dostatku vakcín.

Lídri mali ešte pred summitom k dispozícii údaje, že od začiatku pandémie zomrelo na príčiny súvisiace s COVID-19 okolo 400.000 občanov EÚ. Príslušná štúdia upozornila najmä na nové varianty vírusu pochádzajúce z Británie, Brazílie či Južnej Afriky. Ammonová v tejto súvislosti politikov vyzvala, aby na národnej úrovni urýchlili očkovanie vysoko rizikových skupín obyvateľstva a pripravili národné systémy zdravotnej starostlivosti na ďalší nápor pacientov.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz Európsku agentúru pre lieky (EMA) vyzval, aby urýchlila svoj schvaľovací proces a umožnila rýchlu distribúciu vakcín aj od firmy AstraZeneca. "EMA musí pracovať vo dne v noci," uviedol Kurz podľa tlačovej agentúry AP a dodal, že s jeho názorom, že je potrebné "rýchle a nebyrokratické rozhodnutie" súhlasia mnohí ďalší lídri členských krajín.

V priebehu summitu prišiel oznam, že členské štáty EÚ sa jednomyseľne dohodli na spoločnom rámci pre použitie rýchlych antigénových testov a na vzájomnom uznávaní ich výsledkov. Cieľom je uľahčiť cezhraničný pohyb osôb, sledovanie šírenia vírusu a jeho účinná liečba. Podľa oficiálneho vyhlásenia Rady EÚ ide o "ústredný nástroj, ktorý pomôže zmierniť šírenie vírusu a prispeje k hladkému fungovaniu vnútorného trhu.