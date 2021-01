Merkelová považuje zablokovanie Trumpových účtov za problematické

Merkelová podľa pondelňajšieho vyjadrenia svojho hovorcu považuje rozhodnutie sociálnych sietí natrvalo znemožniť Trumpovi prístup na svoje účty za problematické, pretože o slobode prejavu by šéfovia sociálnych sietí nemali rozhodovať. Do tohto práva možno podľa Merkelovej zasahovať právnym spôsobom a v súlade so zákonmi, a nie na základe rozhodnutia vedenia sociálnych sietí. "Kancelárka z tohto hľadiska považuje trvalé zablokovanie účtov amerického prezidenta za problematické," uviedol hovorca.

Trump v piatok obvinil sociálnu sieť Twitter zo sprisahania a spolčenia sa s jeho politickými nepriateľmi za účelom "umlčať" ho. Trump to vyhlásil krátko po tom, ako Twitter natrvalo zrušil jeho osobný účet. Twitter znemožnil Trumpovi prístup na svoju platformu po tom, ako stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli do budovy Kongresu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr - Senátu a Snemovne reprezentantov, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo demokrata Joea Bidena v novembrových voľbách hlavy štátu.

Sociálna sieť Facebook zablokovala účet dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa "na neurčitý čas" vzhľadom na jeho snahy podnecovať násilie, ku ktorému došlo v hlavnom meste Washington. Oznámil to minulý týždeň vo štvrtok šéf a zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg. Spresnil, že zákaz, ktorý bol oznámený v stredu na 24 hodín, sa predĺžil z dôvodu Trumpovho "používania našej platformy na vyvolávanie násilnej vzbury proti demokraticky zvolenej vláde".