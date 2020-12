V USA proti KORONAVÍRUSU zaočkovali už viac ako milión ľudí: Mexiko začne s vakcináciou vo štvrtok

USA podľa Redfieldových slov dosiahli v stredu významný míľnik a viac ako milión ľudí dostalo prvú dávku vakcíny vyvinutej nemeckou spoločnosťou BioNTech a americkým koncernom Pfizer. Očkovanie ňou sa v krajine začalo v pondelok 14. decembra. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) niekoľko dní predtým túto vakcínu schválil pre núdzové použitie. Moncef Slaoui z vládneho programu Operation Warp Speed (OWS) povedal, že Spojené štáty by do konca prvého štvrťroka budúceho roka chceli zaočkovať 100 miliónov ľudí. Ďalších 100 miliónov by malo vakcínu dostať v druhom štvrťroku.

Operation Warp Speed (OWS) je program, ktorý má za cieľ zrýchliť vývoj, výrobu a distribúciu vakcín proti ochoreniu COVID-19, uvádza na svojej webovej stránke americké ministerstvo zdravotníctva. Na OWS spolupracujú vládne úrady, experti a spoločnosti z oblasti zdravotníctva. Expert na infekčné choroby Anthony Fauci v stredu povedal, že ak distribúcia vakcín bude pokračovať bez prerušení, Spojené štáty by v lete 2021 mohli dosiahnuť kolektívnu imunitu.

Mexiko dostalo prvú dávku vakcín

Mexiko v stredu ako prvá krajina v oblasti Latinskej Ameriky dostalo zásielku vakcín proti ochoreniu COVID-19 na hromadné očkovanie, informovala agentúra AFP. Mexická vláda plánuje začať s očkovaním vo štvrtok 24. decembra. Prvých 3000 dávok vakcíny vyvinutej nemeckou spoločnosťou BioNTech a americkým koncernom Pfizer do Mexika dopravili letecky z Belgicka. "Príchodom vakcíny od spoločností BioNTech a Pfizer nastáva v Mexiku začiatok konca tejto strašnej choroby," napísal na Twitteri mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.

Prvé vakcíny sú určené pre zdravotnícky personál v prvej línii a budú podané v hlavnom meste, i v štáte Coahuila na severe krajiny, píše AFP. Mexická vláda sľúbila, že očkovanie bude k dispozícii bezplatne. Mexiko od začiatku pandémie zaznamenalo takmer 120.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19 a približne 1,34 milióna ľudí v krajine sa nakazilo koronavírusom SARS-CoV-2, uvádza AFP s odvolaním sa na mexické úrady. Počet obetí na životoch v spojitosti s koronavírusom je v Mexiku štvrtý najvyšší po USA, Brazílii a Indii.