Hlavný vyjednávač EÚ Barnier hovorí o poslednom pokuse o pobrexitovú dohodu s Britániou

Barnier poslancom Európskeho parlamentu (EP) povedal, že nemôže predvídať výsledky tejto "cieľovej rovinky" dlhých rokovaní, preto je potrebné byť pripravený na každú možnosť. Podľa jeho slov je situácia "veľmi vážna", keďže sú v stávke pracovné miesta státisícov ľudí. Najvýraznejšou z prekážok, ktoré zostáva vyriešiť, aby sa zabránilo chaotickej a nákladnej zmene v obchodovaní od Nového roka, sú práva rybolovu európskych lodí v britských vodách.

Europarlament stanovil nedeľňajšiu polnoc ako konečný termín pre rozhovory, aby sa jeho poslanci ešte stihli mimoriadne zísť a schváliť prípadnú dohodu do konca roka, keď sa skončí tzv. prechodné obdobie po vystúpení Británie z EÚ. "Je to moment pravdy," povedal v piatok Barnier. "Zostáva nám veľmi málo času - len niekoľko hodín, aby sme dokončili tieto rokovania... ak chcete, aby táto dohoda vstúpila do platnosti 1. januára," vyhlásil vyjednávač Únie, ktorý hneď po stretnutí s poslancami EP odišiel na rozhovory s britským partnerom Davidom Frostom.

Britský premiér Boris Johnson a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok večer spolu telefonovali, patovú situáciu na obchodných rokovaniach sa im však vyriešiť nepodarilo. Británia vystúpila z EÚ 31. januára tohto roka a od 1. januára 2021 už nebude patriť do spoločného trhu Únie. V prípade nedohodnutia nových podmienok bude následne obchod medzi Britániou a EÚ prebiehať podľa základných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom bude vystavený novým clám a ďalším prekážkam zavedeným oboma stranami.