KORONAVÍRUS Rizikový index v Česku sa dostal na najvyšší stupeň pohotovosti: Platia nové opatrenia

Na dnešnom náraste indexu sa podľa údajov úradov podieľal hlavne nárast tzv. reprodukčného čísla, ktoré udáva priemerný počet ďalších infikovaných od jedného pozitívne testovaného, ​​z 1,18 na 1,22. Oficiálne je PES, podľa ktorého sa majú riadiť opatrenia proti šíreniu choroby covid-19, z rozhodnutia vlády oddnes na štvrtom stupni.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Prevažná väčšina regiónov je aktuálne na úrovni piateho stupňa PES. V niekoľkých krajoch vystúpal rizikový index až na 81 bodov. Najnižšie je naďalej index v Prahe, kde rizikové skóre činí 59 bodov, čo zodpovedá tretiemu stupňu.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Pri piatom stupni pohotovosti by mali byť oproti štvrtému znova takmer úplne uzavreté školy, s výnimkou materských škôl a prvých a druhých ročníkov základných. Uplatňoval by sa tiež zákaz nočného vychádzania už od 21:00 do 05:00. Rovnako ako vo štvrtom stupni by mali byť zatvorené reštaurácie, prevádzkarne služieb a obchody s výnimkou predaja základných potrieb. Vláda ale pri zavedení štvrtého stupňa opatrení oddnes zároveň vyhlásila rad výnimiek. Napríklad obchody a prevádzky služieb tak môžu aj teraz byť otvorené, zatiaľ čo reštaurácie, hotely či múzeá a galérie sa uzatvárajú.

Podiel potvrdených prípadov covidu-19 na počte vykonaných testov bol podľa aktuálnych údajov ministerstva vo štvrtok najvyšší od 14. novembra. Dosiahol zhruba 27,9 percenta. Nových prípadov infekcie bolo vo štvrtok 7590, asi o 1700 viac ako pred týždňom. Od marcového začiatku epidémie covidu-19 v Česku bolo zaznamenaných vyše 610.000 nakazených, z ktorých 10.163 zomrelo.

V súčasnosti chorobou trpí takmer 73.000 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov s covidom-19 vo štvrtok mierne klesol na 4617, z toho 586 je vo vážnom stave. Vo štvrtok zomrelo 53 ľudí s covidom-19, ale údaje o úmrtiach ministerstvo spätne navyšuje. V predchádzajúcich dňoch sa počty zomrelých pohybovali okolo stovky denne.

Česko od piatka sprísňuje opatrenia

V piatok sa Česko v rámci svojho protiepidemického systému PES presunulo späť do štvrtého stupňa pohotovosti. V krajine znovu zatvorili reštaurácie, hotely, bazény, posilňovne i múzeá, obchody a niektoré prevádzky poskytujúce služby však zostávajú otvorené. Prehľad hlavných zmien pripravil český spravodajský server Novinky.cz.



Obmedzenie pohybu osôb:

Platí zákaz zhromažďovania viac ako šesť ľudí vo vnútorných i vonkajších priestoroch.

Platí až na výnimky zákaz nočného vychádzania od 23.00 h do 5.00 h.

Je zakázaná konzumácia alkoholu na verejnosti.

Obchody a služby:

Všetky obchody zostávajú otvorené bez ohľadu na veľkosť a sortiment.

Musia sa dodržiavať hygienické opatrenia, teda odstupy a maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových.

Otvorené môže byť aj v nedeľu, rovnako ako na Štedrý deň.

Je povolený predaj vianočných kaprov a vianočných stromčekov v rámci opatrení o konaní vonkajších trhov. Na nich sa môžu predávať iba potraviny, je zakázaná ich konzumácia na mieste. Je obmedzený počet stánkov.

Otvorené sú kaderníctva, kozmetické služby či solária, pokiaľ nie sú súčasťou prevádzkarne, ktorá je zavretá, napríklad bazéna.

Zatvorené sú bazény, fitnescentrá či wellness centrá.

Reštaurácie a ubytovacie služby:

Reštaurácie a iné stravovacie zariadenia sú uzavreté.

Otvorené môže byť iba výdajové okienko, a to do 23.00 h.

Z okienka sa nemôžu predávať alkoholické nápoje na okamžitú konzumáciu na ulici.

Ubytovacie služby sú uzavreté.

Herne a kasína sú uzavreté.

Svadby, pohreby:

Na svadbách a pohreboch sa môže zúčastniť maximálne 20 ľudí, doteraz to bolo 30.

Kostoly môžu byť zaplnené len do 20 percent kapacity. Povolené je konanie polnočnej omše na Štedrý deň aj napriek platnému zákazu vychádzania po 23.00 h, v ktorom návšteva kostola nie je uvedená ako výnimka.

Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb:

Návštevy sú povolené.

Ľudia musia ale pred návštevou absolvovať test.

Pri návšteve musia mať ľudia nasadený respirátor.

Šport:

Zatvoria sa vnútorné športoviská pre amatérsky šport.

Vonku môžu trénovať skupiny maximálne šiestich ľudí.

Môžu byť otvorené lyžiarske areály.

Múzeá, galérie: