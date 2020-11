Ťažké koronavírusové smeny: Zdravotné sestry zverejnili svoje fotky pred smenou a po nej

"How it started" – "How it's going": Sestry jednotne komentujú svoje porovnanie fotografií iba týmito niekoľkými jasnými slovami: „Takto sa to začalo - takto to pokračovalo.“ Ženy sa inšpirovali svojou kolegyňou Kathryn Niveyy, ktorá pri popise svojho foto tweetu dodáva, ako veľmi miluje svoju prácu a že napriek všetkým okolnostiam chce byť pri chorých.

How it started How it's going pic.twitter.com/KsshLDwU3M — Sarah, RN (@shesinscrubs) November 24, 2020

"Milujem byť zdravotnou sestrou. Nečakala som, že budem zdravotnou sestrou uprostred vysoko spolitizovanej pandémie, ale život sa stáva všeličo - a ani pri pandémii nie je nič, čo by som urobila radšej: Starostlivosť o chorých je česť a svojich pacientov si vážim.“

How it started how it’s going #COVID19 pic.twitter.com/FIpc7INl69 — muh kae luh (@peaceful_war) November 23, 2020

Zdá sa, že tweet mladej zdravotnej sestry zasiahol ten správny nerv. Počas niekoľkých hodín takmer milión ľudí zdieľa, lajkuje a komentuje príspevok Kathryn a mnohí sa cítia inšpirovaní k šíreniu jej posolstva pomocou vlastných selfie: Je to neuveriteľne ťažké, ale robíme to s plným nasadením!