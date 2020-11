KORONAVÍRUS Belgicko hlási týždenný pokles nových prípadov nákazy o 46 percent

Z údajov Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano vyplýva, že za sedem dní od 31. októbra do 6. novembra bolo zistených v priemere 8260 prípadov nákazy koronavírusom za deň, čo predstavuje 46-percentný pokles oproti týždňu predtým. Od vypuknutia epidémie v Belgicku potvrdili nákazu 503.182 osobám. V priebehu pondelka hlásili v krajine "len" 2393 prípadov.

Za posledných 24 hodín prijali do nemocníc v Belgicku 437 pacientov s ochorením COVID-19. Priemerný počet denných hospitalizácií však aj naďalej klesá - od 31. októbra do 6. novembra to bolo v priemere 574 nových pacientov za deň, čo je pokles o 14 percent v porovnaní s predošlým sedemdňovým obdobím.

V súčasnosti je v krajine hospitalizovaných 7217 pacientov, z nich sa v utorok 1474 nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Epidémia ochorenia COVID-19 si doteraz v Belgicku vyžiadala smrť 13.216 ľudí. V posledných dňoch krajina eviduje denne okolo 179 úmrtí, čo je 39-percentný nárast oproti stavu z predchádzajúceho týždňa.