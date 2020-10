KORONAVÍRUS V Česku pribudlo hrozivé číslo úmrtí, počet prípadov znovu presiahol 10-tisíc

Česko momentálne eviduje 162.785 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 268.370 prípadov nákazy, pričom z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 103.220 pacientov. Hospitalizovaných bolo do pondelka 18.00 h 5613 pacientov.

Za pondelok pribudlo v súvislosti s ochorením COVID-19 aj 75 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil na 2365.

Česká vláda sa v pondelok rozhodla znovu pritvrdiť a prijať opatrenia, ktoré by mali pomôcť zastaviť masívne sa šíriaci koronavírus. Kabinet rozhodol o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.

Tvrdšie kroky avizoval už v nedeľu český premiér Andrej Babiš. Vtedy vyzval ľudí, aby dodržiavali všetky opatrenia, a uviedol, že keď sa nestane zázrak, bude musieť vláda znovu ďalej opatrenia sprísňovať.