Zlé správy od našich susedov: Česko má najvyššie percento pozitívnych testov v Európskej únii

Podľa údajov na webe ministerstva zdravotníctva je kĺzavý priemer za posledných sedem dní cez 15 percent. Objavia sa však aj dni, kedy je percento pozitívnych testov podstatne vyššie, najmä cez víkendy, kedy sa testuje menej. Napríklad v nedeľu 4. októbra vyšla pozitívne skoro štvrtina všetkých testov.

Koncom septembra Česko dokonca predbehlo Španielsko a v týždennom horizonte (od 21. do 27. 9. 2020) sa ocitlo na prvom mieste v podiele pozitívnych testov, uvádza sa v porovnaní agentúry Európskej únie European Centre for Disease Prevention and Control.

Rastie počet hospitalizovaných aj mŕtvych

Nie veľmi pozitívne čísla sa týkajú počtu hospitalizovaných. Čísla sa rýchle zvyšujú. Ukazuje to aj minulý týždeň, keď počet hospitalizovaných narástol o viac ako polovicu na 1242. O dve pätiny narástol aj počet vážnych prípadov.

Podobný vývoj zaznamenáva aj počet obetí. Nedeľa prekonala v tomto smere počty od začiatku epidémie. V ten deň zomreli 24 ľudia. Počas minulého týždňa sa zvýšil počet úmrtí o 122. V pondelok ich bolo 11.

Školy dostávajú respirátory

Z policajného skladu v Opočínku pri Pardubiciach v utorok začala distribúcia respirátorov pre školy. Vláda ich uvoľnila 2,9 milióna na ochranu učiteľov a ďalších profesií v školách proti koronavírusu. Do krajov rozvezú respirátory profesionálni hasiči. ČTK to povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Hana Malá.

"Ďalšie distribúcia školským zariadeniam bude prebiehať v réžii jednotlivých krajov," povedala hovorkyňa.

Respirátory FFP2 dostanú pedagogickí i nepedagogickí pracovníci v materských, základných a stredných školách vrátane súkromných a cirkevných.

Hasiči majú v Pardubickom stanice vo všetkých obciach s rozšírenou pôsobnosťou, ktorých je v kraji 15. Odtiaľ by sa najskôr ďalej mali pomôcky rozvážať, povedal hovorca hajtmanstva Dominik Barták.

V Prahe najmenej prípadov za šesť dní

V Prahe pribudlo v pondelok 457 potvrdených prípadov ochorenia covid-19, je to najmenej za šesť dní. Vyplýva to z dát na webe ministerstva zdravotníctva. Od začiatku epidémie potvrdili laboratóriá 18 789 pozitívnych testov v metropole, vyše 10 100 ľudí sa z choroby už vyliečilo a 173 pacientov s ochorením covid-19 zomrelo. S chorobou tak teraz bojuje 8505 ľudí.

Praha je epidemiologicky najviac postihnutým regiónom v krajine. Nárast v posledných týždňoch zrýchlil. Zatiaľ najviac prípadov za jeden deň - 674, odhalili laboratória vo štvrtok v minulom týždni. V piatok nárast klesol na 529, v sobotu na 479 a v nedeľu potom prekonal päťstovku.

Tu sa šíri koronavírus najviac

Najviac sa teraz choroba šíri na Uherskohradisku, kde bolo za posledných sedem dní zaznamenaných vyše 380 nových ochorení v prepočte na 100 000 obyvateľov. V žiadnom inom regióne množstvo nových prípadov nepresiahlo tri stovky. K tejto hranici sa ešte blíži Náchodsko, kde bolo za uplynulý týždeň zaznamenaných 281 prípadov na 100 000 obyvateľov.

Minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) varoval, že ak nebudú všetci rešpektovať opatrenia proti šíreniu nákazy, vláda ich bude musieť sprísniť. Najnovšie obmedzenia začali platiť od pondelka zároveň s núdzovým stavom.

Patrí k nim uzavretie stredných škôl v oblastiach označených na mape podľa rizika nákazy červenou a oranžovou farbou alebo zákaz hromadných akcií vo vnútorných priestoroch nad desať ľudí, vonku nad 20. Na hudobnej výchove sa nemá spievať, na telocvik majú žiaci druhého stupňa chodiť von. V reštauráciách sa po novom môže pri jednom stole sedieť maximálne šesť ľudí.