Desivá KORONAPREDPOVEĎ českého epidemiológa: Čísla budú rásť, Babiš uprednostňuje boj proti rakovine

PRAHA - Niektoré miesta v Česku by mohli v blízkej dobe na semafore podľa rizika nákazy dostať červenú farbu. Muselo by sa tam pristúpiť k prísnejším opatreniam. Novinárom to dnes povedal epidemiológ a vládny splnomocnenec pre výskum v zdravotníctve Roman Prymula.

Podľa neho sa nedá v najbližších týždňoch očakávať výrazný pokles počtu nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čísla skôr ďalšie dva či tri týždne porastú. Nakazených pribúda rýchlejšie, od 8. septembra ich bolo len jediný deň menej ako tisíc. "Myslím si, že teraz ešte v tomto týždni to nebude (červené oblasti podľa semaforu). Vzhľadom k tej trajektórii postupu sa to môže stať už pomerne skoro," uviedol Prymula. Oranžovú farbu má zatiaľ Praha, okresy okolo nej a okres Uherské Hradiště.

Podľa Prymulu sa nedá čakať, že Slovensko a ďalšie štáty vrátia Česko na zoznam bezpečných krajín. "V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa nedá očakávať taký pokles, ktorý by zabezpečil to, že budeme vyňatí z týchto zoznamov. Skôr sa dá v najbližších dvoch alebo troch týždňoch očakávať ďalší nárast," povedal splnomocnenec novinárom pri dnešnej návšteve výskumného centra Biocev, kam prišiel s predsedom vlády Andrejom Babišom (ANO).

V Česku rastie aj takzvané reprodukčné číslo. Teraz dosahuje 1,59. Toľko ľudí jeden infikovaný v priemere nakazí. Ak je hodnota nižšia ako jedna, choroba sa nešíri. "Je to pre nás akési memento. Vidíme, že epidémia sa rozvíja. Nie je v lineárnej podobe. To, že každý nakazí už viac ako jedného a pol človeka, je signál, že opatrenia je nutné aplikovať," myslí si splnomocnenec.

Prísnejšie opatrenia by sa mali zavádzať podľa semaforu v oranžových a červených oblastiach. Podľa Prymulu k najúčinnejším krokom patrí obmedzenie zhromažďovania väčšieho počtu ľudí. "Tu bude diskusia, koľko by to malo byť osôb. V Británii je to šesť osôb, čo znamená veľký zásah do ekonomiky. Takto striktne sa tu asi postupovať nebude," myslí si Prymula. Dodal, že zatiaľ sa diskutuje o osobnej zodpovednosti a obmedzení rodinných či pracovných osláv, nie športových a kultúrnych podujatí.

Zastavenie života v Česku ako na jar podľa Prymulu nepripadá do úvahy. Dokáže si ho predstaviť len vtedy, ak by sa blížilo naplnenie kapacity nemocníc. "Čo je naozaj výrazne vzdialené," povedal Prymula.

Premiér pri svojej návšteve spoločného výskumného centra Akadémie vied ČR a Univerzity Karlovej v Prahe Biocev uviedol, že je potrebné zmapovať a koordinovať výskumné kapacity v Česku. Zopakoval, že štát pripravuje národný plán boja proti rakovine. "Stále počujeme každý deň, ako je to s covidom, ale na rakovinu zomrie 27.000 ľudí ročne a denne je to 75," povedal. Štát podľa neho musí robiť všetko pre zníženie úmrtnosti.

Práve výskumu liečby rakoviny sa Biocev podľa profesora Jiřího Neužila z biotechnologického ústavu Akadémie vied ČR venuje. "Náš výskum sa zaoberá hľadaním nových spôsobov boja proti nádorovým ochoreniam. Snažíme sa zacieliť na akúsi Achillovu pätu nádorovej bunky, ktorú keď zasiahneme, tak sa z toho nespamätá," opísal.

V klinickom testovaní je podľa neho látka MitoTam. Dokončená je prvá fáza testovania, chystá sa druhá. "Dúfame, že po nejakom období bude možné registrovať nový český liek proti nádorovým ochoreniam," dodal.

V Česku v utorok pribudlo 968 prípadov infekcie

Dnes v Česku zatiaľ pribudlo 968 potvrdených prípadov koronavírusu, čo je zhruba rovnako ako za celý pondelok. Do štatistík pribudlo tiež 11 obetí, celkom ich je 476. Z toho šesť úmrtí pripadá na dnes. V krajine je teraz 15.582 nakazených, väčšina s ľahkým priebehom ochorenia.

Počet hospitalizovaných ale tiež rastie. V nemocniciach je 333 pacientov s covidom-19, v ťažkom stave je 78 z nich. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva.Od začiatku epidémie sa v Česku koronavírusom nakazilo 38.187 ľudí, doteraz sa ich 22.526 vyliečilo.